حمایت از اجرای طرح توسعه صنعتی را در اولویت قرار می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز چهارشنبه از چند واحد صنعتی در استان قزوین بازدید کرد و در جریان روند فعالیتهای این واحدها قرار گرفت.

استاندار قزوین از یک واحد تولیدی در شهرصنعتی البرز که توسط معلولان اداره می شود بازدید کرد و گفت: کمک به اجرای طرح های توسعه ای و سرعت بخشیدن به اجرایی شدن آنها از اولویت های بخش صنعت در استان است.

زاهدی تصریح کرد: اگر به طرح های توسعه در بخش صنایع اهمیت بیشتری دهیم تا با سرعت به بهره برداری برسد به کاهش هزینه ها و بالا رفتن بهره وری کمک کرده ایم.

وی بیان کرد: اجرای طرح های توسعه در هر واحدی بیانگر موفقیت آنها در تولید است و باید مورد توجه و حمایت مسئولان قرار گیرد.

استاندار قزوین با اشاره به اشتغال معمولان در واحدهای تولیدی گفت: همه نیروهای شاغل در این واحد خود را عضو یک خانواده می دانند و این موضوع به افزایش راندمان کار کمک کرده است.

وی افزود: این مجموعه با ۹۲ درصد کارگران معلول از نظر بهره وری نسبت به سایر واحدها موفق تر بوده و انظباط و دقت در کار در این مجموعه بسیار بالاست که می تواند الگویی برای سایر واحدها باشد.

استاندار قزوین همچنین از یک واحد صنایع فولادی تولید ورق های فولادی و الماس و گالوانیزه با ظرفیت اسمی ۲۷۶هزار تن در سال که برای ۷۳۰ نفر شغل ایجاد کرده است بازدید کرد.

زاهدی در ادامه از یک واحد بزرگ نساجی در شهرستان آبیک بازدید کرد.

این واحد در زمینه تولید انواع نخ با ظرفیت اسمی ۳۸ هزار تن در سال و ۲۵۲ نفر کارگر در ۱۵۰ هزارمتر مربع مساحت مشغول فعالیت است.

استاندار از یک واحد تولید چرخ خیاطی هم بازدید کرد.