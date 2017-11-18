اجرای مرحله اول طرح روستاتعاون در ۲۰ روستای استان مرکزی

محمدتقی آبایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح روستاتعاون در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری با هدف حمایت از تولید و اشتغال در روستاها طراحی و برنامه ریزی شده تا بتوان از ظرفیت ها و توانایی های اجرایی بخش تعاون در روستاها استفاده کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: براساس ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور روستاها، برنامه ریزی ها و اقداماتی را به انجام برساند.

آبایی بیان کرد: پیش بینی اجرای طرح روستا تعاون در کشور یک هزار و ۹۴۷روستا می باشد که سهم استان مرکزی از این رقم ۳۸ روستا است.

وی خاطرنشان ساخت: سهم تعیین شده برای روستاهای مشمول طرح در استان مرکزی در دو مرحله اجرا می شود، مرحله اول در ۲۰ روستا و مرحله دوم نیز در ۱۸ روستا پیش بینی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و دانش‌بنیان، ۲۵درصد تعیین شده که زمینه مناسبی برای برای اشتغال و درآمدزایی در روستاها فراهم می کند و در استان مرکزی نیز این مهم با جدیت پیگیری می شود.

آبایی ادامه داد: فعالیت های توسعه ای روستاها بر مبنای بهره گیری از استعدادها و ظرفیت های موجود در روستا و عضویت ساکنان روستایی در تعاونی ها دنبال می شود و شاخصه هایی همچون داشتن بیش از ۵۰ خانوار ساکن، نرخ اشتغال معکوس، مهاجر فرستی پایین و ضریب مشارکت پذیری بالا از جمله معیارهای مورد نظر در روستاهایی که این طرح در آنها اجرا می شود است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اضافه کرد: طرح روستاتعاون رونق اقتصادی، ایجاد انگیزه مشارکت های سازمان یافته و کار آفرینی اقتصادی روستاییان را در قالب مشارکت های گروهی در پی دارد و یکی از مهمترین اثرات آن کاهش مهاجرت به شهرها و آسیب های ناشی از آن است.