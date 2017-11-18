  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ آبان ۱۳۹۶، ۹:۳۱

رئیس مرکز پایش آلاینده های مشهد؛

کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت

کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت

مشهد- رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد گفت: کیفیت هوای روز شنبه مشهد در شرایط سالم قرار دارد.

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح روز شنبه با شاخص۹۲ در شرایط سالم قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در همه ایستگاه های شهر سالم است و ایستگاه امامیه در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

اسماعیلی تصریح کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روزگذشته افزوده شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد افزود: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه  امامیه با شاخص ۱۰۳ در شرایط سالم گزارش شده است.

کد مطلب 4147578

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها