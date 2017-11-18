کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح روز شنبه با شاخص۹۲ در شرایط سالم قرار دارد.
وی افزود: کیفیت هوا در همه ایستگاه های شهر سالم است و ایستگاه امامیه در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
اسماعیلی تصریح کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روزگذشته افزوده شده است.
رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد افزود: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه امامیه با شاخص ۱۰۳ در شرایط سالم گزارش شده است.
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