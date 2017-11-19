برخی می خواهند مقاومت های انقلابی در کشور را از بین ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمدعلم الهدی ظهر یکشنبه در مراسم روز شهادت امام رضا(ع) که دررواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزارشد اظهارکرد:عرفان به حق امام دارای مراتبی است و رتبه اول اعتقادی در همه ما وجود دارد و ما می دانیم آنها حجت خداوند هستند و تنها شیعیان این خصوصیت را دارند.

وی افزود: دریای عرفان و شناخت ولایت انقدر گسترده است که هرچقدر آن را بشناسیم بازهم عاجز هستیم و عمق معرفتی نسبت به امام نداریم و به همین دلیل در زیارت جامعه از امام می خواهیم عارف به حق ولایت و امامت باشیم.

امام جمعه مشهد گفت: اگر ما در زندگی دنیا بنا شد خط امامت را نشناسیم در مرحله بعد به شفاعت ائمه اطهار(ع) در آن دنیا نخواهیم رسید و باید گفت زندگی دنیا و آخرت ما به هم وابسته است.

علم الهدی خاطرنشان کرد: زندگی ما یک مرحله گذار دارد که همین دنیا است و یک مرحله پایدار دارد که در آن دنیا محقق می شود و مردن از بین رفتن نیست.

وی تاکید کرد: تمام مشکل ما این است مقام ولایت را به درستی نشناخته ایم و عده ای فکر می کنند امام تنها یک مسئله گو بوده و موضوعات اخلاقی را در روایات و احادیث عنوان کرده و تمام شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تاکید کرد: این تفکر غلط است زیرا اگر بعد از هزار و ۴۰۰ سال از امام هشتم(ع) سخن می گوییم در واقع باید سیره زندگی ایشان را به صورت عملی پیاده کنیم و در تمام موضوعات از ایشان الگو بگیریم.

امام جمعه مشهد گفت: اینگونه نیست که عده ای امروز بیایند بگویند امام رضا(ع) با ادیان گفتگو می کرده و ما نیز باید این کار را انجام دهیم که در واقع این سخن غلط است زیرا ایشان از این مسیر مبارزه کرده وقواعد دین را تثبت می کردند.

علم الهدی اظهار کرد: حاکمان وقت می خواستند به نام اسلام به مردم ظلم کنند و با ژست آزادی ادیان، امکان توسعه اسلام را بگیرند که امام هشتم(ع) در مناظره به مصاف آنان رفت و توطئه آنان را خنثی کرد.

وی تاکید کرد: برخی می خواهند مقاومت های انقلابی را در کشور از بین ببرند وحاکمیت راحت و آسوده را برای خود با مذاکره و تعامل با دشمن ایجاد کنند که در این مسیر به مذاکره امام رضا(ع) با ادیان استناد می کنند که صحیح نیست.