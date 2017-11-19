به گزارش خبرگزاری مهر، مهرنوش لواسانی‌مقدم گفت: برای مقابله با مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی و پیشگیری از آن باید برنامه‌ای برای آموزش افراد در مراکز پیشگیری و مراقبت راه‌اندازی شود و از طریق رسانه و تبلیغات نیز اطلاع‌رسانی صورت بگیرد زیرا این امور در پیشگیری موثر است.

وی اظهار کرد: داشتن راهبرد و برنامه درست و سپس آموزش، اطلاع‌رسانی و تبلیغ برای پیشگیری از اعتیاد به مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی مهم است، همچنین آگاهی از حقوق معتادان بهبودیافته در جامعه و کشور اهمیت بسیاری دارد زیرا این افراد باید در میان مردم حقوق و زندگی اجتماعی داشته باشند.

این روانشناس خانواده با تاکید بر اینکه لازم است که پژوهش‌ها و تحقیق‌هایی در رابطه با مبارزه اجتماعی با مواد مخدر انجام شود، ادامه داد: بهتر است معتادان دائما رصد شوند، همچنین دسترسی به آخرین اطلاعات و وضعیت موجود در کشور در زمینه ابتلا به این اعتیاد برای سیاستگذاری و مقابله و پیشگیری مهم است .

لواسانی مقدم با اشاره به اینکه دنیا به دنبال آینده پژوهی است نه استراتژی، تصریح کرد: استراتژی حداکثر ۲۰ سال آینده را به ما نشان می‌دهد، در حالی که ما باید به دنبال این باشیم که ایران در ۱۰۰ سال آینده به کجا می‌رسد، باید پژوهش و تحقیق در این زمینه انجام دهیم، هر اندازه آموزش و پرورش و رسانه‌ها در خصوص آگاهی‌بخشی در حوزه مبارزه اجتماعی با مواد مخدر هم‌افزایی داشته باشند، می‌توانیم هدفمند به کنترل عرضه و کاهش تقاضا برای مصرف مواد مخدر دست یابیم .

وی با اشاره به نقش تربیتی والدین در پیشگیری از اعتیاد گفت: محل زندگی در پیشگیری از اعتیاد تاثیرگذار است، این که فرهنگ محل زندگی‌مان چگونه است، اهمیت دارد زیرا براساس آن مدل زیستی و فرهنگی، فرهنگ ما ساخته می‌شود و بر اساس آن فرهنگ، شخصیت ما ساخته می‌شود و رفتار ما نیز مبتنی بر آن شخصیت است.

لواسانی مقدم خاطرنشان کرد: اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر نیاز به ترویج اطلاع‌رسانی دارد، با کار تک بعدی به جایی نمی رسیم، باید همه به اقتضاء بیایند و کار کنند.

وی در پایان تاکید کرد: از طرف دیگر، مسوولان نیز وظایفی دارند و باید کاری انجام دهند. باید توجه داشته باشیم که نرخ فقر و بیکاری در جامعه بر گسترش اعتیاد به مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی تاثیر گذار است و در ابتدا باید یک سیاست‌گذاری درست در جامعه وجود داشته باشد.