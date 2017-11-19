انتخاب پیمانکار فاز سه بندر شهیدرجایی تا ۳ ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا الهیار گفت: فرآیند برگزاری مناقصه احداث فاز سوم بندر شهید رجایی آغاز شده است و در تلاش هستیم طی سه ماه آینده و چه بسا زودتر پیمانکار این فاز را انتخاب کنیم.

وی در ادامه با اشاره به دیگر پروژه مهم سازمان بنادر و دریانوردی در بندر شهید رجایی گفت: با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس برای صادرات محصولات این پالایشگاه سه پست اسکله نفتی در بندر شهید رجایی احداث خواهد شد.

الهیار در این باره ادامه داد: دو پست از سه پست اسکله طی ۱۸ ماه آینده آماده بهره برداری خواهد بود و اسکله سوم نیز ظرف مدت ۲۴ ماه احداث و بهره برداری می رسد.

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی سرمایه گذاری لازم برای احداث این پروژه نفتی را ۱۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و خاطر نشان کرد: این مقدار بودجه از محل منابع داخلی سازمان بنادر و دریانوردی تامین خواهد شد.

به گفته الهیار پروژه ساخت سه اسکله نفتی بندر شهید رجایی با انتخاب پیمانکار هم اکنون در مرحله تجهیز کارگاه است.

این مقام مسئول درباره پروژه احداث بندر نگین در بوشهر نیز گفت: پیمانکار بخش خصوصی بندر نگین با روند مناسبی در حال احداث این بندر است.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام اینکه پروژه بندر نگین بوشهر هم اکنون تا مرز ۸۰ درصد پیشرفت داشته است افزود: انتظار داریم که این پروژه تا پایان سال جاری آماده بهره برداری باشد.