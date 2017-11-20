اراده جمعی لزوم مقابله با جرایم حوزه اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مبارزه با مواد مخدر یک جهاد بزرگ می باشد از همکاری دستگاه محترم قضایی در طرح های پلیس پیرامون جمع آوری معتادان متجاهر و دستگیری مواد فروشان تشکر کرد.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات اثرگذار باید در زمینه مقابله با مواد مخدر صورت گیرد، اظهار داشت: سازمان های دخیل دیگر باید با جدیت و برنامه ریزی به وظایف خود عمل کنند تا نتایج مورد انتظار طرح ها عینیت یابد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اجرای مستمر طرح های پلیس تهران به صورت شبانه روزی در زمینه مبارزه با مواد مخدر در محلات پایتخت خبر داد و بیان داشت: در خصوص مبارزه با عمده و خرده فروشان مواد مخدر رویکرد اطلاعات و عملیات محوری داریم و در زمینه جمع آوری معتادان متجاهر نیز آمادگی کامل داریم و این نقطه شروع کار است و سازمان های مرتبط ادامه رو فعالیت هستند و اگر تمام ظرفیت ها با هم افزایی انجام شود می توانیم اقدام موثری را رقم بزنیم.

سردار رحیمی افزود: همگی در قبال آسیب های جامعه باید دغدغه داشته باشیم و با بهره گیری از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد می توانیم موفق تر عمل کنیم.

در این جلسه مسولان حاضر سازمان های مربوطه گزارشی از عملکرد خود ارائه دادند و بر استفاده از ظرفیت های مراکز ترک اعتیاد تاکید کردند.