﻿به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، علیرضا حاجیان‌زاده از ارسال بسته‌های فرهنگی شامل کتاب و لوازم‌التحریر به مناطق زلزله‌زده‌ی کرمانشاه خبر داد و گفت: با توجه به وقوع این زلزله در ماه‌های نخستین سال تحصیلی و نیاز مبرم دانش‌آموزان به دفتر، مداد و سایر اقلام مدرسه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به زودی۳۰ هزار بسته را به این مناطق ارسال می‌کند.

مدیرعامل کانون گفت: با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه، قرار است این دانش‌آموزان با همکاری مربیان کانون در قالب طرح «کانون مدرسه تحت آموزش قرار گیرند و به هر کدام از آن‌ها بسته‌ی محصولات فرهنگی تقدیم خواهد شد تا توزیع این هدایا هماهنگ باشد و تمام دانش‌آموزان بتوانند از این هدایا بهره‌مند شوند.

حاجیان‌زاده توضیح داد: این اقلام از تولیدات کانون پرورش فکری است که در قالب لوازم‌التحریر با نمادهای ایرانی اسلامی تولید شده‌ و قرار است با توجه به ضرورت پیش آمده سریعا آماده‌سازی و بسته‌بندی شود و در کم‌ترین زمان ممکن به دست کودکان و نوجوانان مناطق زلزله‌زده‌ی کرمانشاه برسد.