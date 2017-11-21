به گزارش خبرنگار مهر، داستان عدم صدور ویزای سفر به آمریکا برای حضور در رقابتهای جهانی وزنه برداری، صبح امروز سه شنبه با صدور ویزا برای ۷ عضو تیم ملی ایران وارد فاز جدیدی شد، چراکه هنوز ۸ مسافر دیگر آمریکا در انتظار ویزا هستند.

بر این اساس تاکنون ویزای ایوب موسوی، علیرضا سلیمانی، علی هاشمی، سعید علی‌حسینی، بهداد سلیمی، محسن بیرانوند و اصغر ابراهیمی صادر شده، اما هنوز از ویزای کیانوش رستمی و برادرش، سهراب مرادی، علی میری، مجید عسگری، همایون تیموری، علی مرادی و کاظمی‌نژاد خبری نیست.

این در حالیست که رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی ۲۰۱۷ جهان در روزهای ۶ تا ۱۴ آذرماه در آناهیم آمریکا برگزار می‌شود.

گفته می شود گروه اول از وزنه‌برداران روز یکشنبه ۵ آذرماه عازم آمریکا ‌شوند.