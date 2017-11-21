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۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷

در آستانه رقابتهای جهانی؛

صدور نصفه و نیمه ویزای آمریکا برای تیم ملی‌ وزنه‌برداری

صدور نصفه و نیمه ویزای آمریکا برای تیم ملی‌ وزنه‌برداری

ویزای ۷ نفر از ملی‌پوشان و اعضای کادر فنی تیم وزنه برداری ایران برای حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ آمریکا در فاصله ۶ روز مانده به آغاز مسابقات صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داستان عدم صدور ویزای سفر به آمریکا برای حضور در رقابتهای جهانی وزنه برداری، صبح امروز سه شنبه با صدور ویزا برای ۷ عضو تیم ملی ایران وارد فاز جدیدی شد، چراکه هنوز ۸ مسافر دیگر آمریکا در انتظار ویزا هستند.

بر این اساس تاکنون ویزای ایوب موسوی، علیرضا سلیمانی، علی هاشمی، سعید علی‌حسینی، بهداد سلیمی، محسن بیرانوند و اصغر ابراهیمی صادر شده، اما هنوز از ویزای کیانوش رستمی و برادرش، سهراب مرادی، علی میری، مجید عسگری، همایون تیموری، علی مرادی و کاظمی‌نژاد خبری نیست.

این در حالیست که رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی ۲۰۱۷ جهان در روزهای ۶ تا ۱۴ آذرماه در آناهیم آمریکا برگزار می‌شود.

گفته می شود گروه اول از وزنه‌برداران روز یکشنبه ۵ آذرماه عازم آمریکا ‌شوند.

کد مطلب 4150577

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