به گزارش خبرنگار مهر، داستان عدم صدور ویزای سفر به آمریکا برای حضور در رقابتهای جهانی وزنه برداری، صبح امروز سه شنبه با صدور ویزا برای ۷ عضو تیم ملی ایران وارد فاز جدیدی شد، چراکه هنوز ۸ مسافر دیگر آمریکا در انتظار ویزا هستند.
بر این اساس تاکنون ویزای ایوب موسوی، علیرضا سلیمانی، علی هاشمی، سعید علیحسینی، بهداد سلیمی، محسن بیرانوند و اصغر ابراهیمی صادر شده، اما هنوز از ویزای کیانوش رستمی و برادرش، سهراب مرادی، علی میری، مجید عسگری، همایون تیموری، علی مرادی و کاظمینژاد خبری نیست.
این در حالیست که رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی ۲۰۱۷ جهان در روزهای ۶ تا ۱۴ آذرماه در آناهیم آمریکا برگزار میشود.
گفته می شود گروه اول از وزنهبرداران روز یکشنبه ۵ آذرماه عازم آمریکا شوند.
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