خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: اجلاس محبان اهل بیت (ع) و مسأله تکفیری ها طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته با مشارکت شخصیت های سیاسی و دینی از بیش از ۹۰ کشور جهان در تهران برگزار شد. شرکت کنندگان در این اجلاس بر لزوم تقویت وحدت میان مذاهب مختلف اسلامی تأکید کرده و تصریح کردند که القاء وجود اختلافات عمیق و حقیقی میان شیعیان و اهل تسنن از جمله توطئه های دشمنان به شمار می رود. در این اجلاس همچنین در خصوص مسأله فلسطین نیز بحث و تبادل نظر انجام شد و همگان تأکید کردند که مسأله فلسطین اصلی ترین و مهمترین مسأله جهان اسلام است.

شرکت کنندگان در اجلاس محبان اهل بیت (ع) و مسأله تکفیری ها همچنین به خطرات ناشی از فعالیت های برخی کشورهای منطقه در قبال کشورهای جهان اسلام هشدار دادند. ازجمله کشورهایی که شخصیت های دینی و مذهبی از آن به عنوان خطری برای جهان اسلام یاد کردند، عربستان سعودی بود. حاضران در اجلاس محبان اهل بیت (ع) جملگی از مقامات ریاض به عنوان تهدیدی برای جوامع اسلامی یاد کردند و بر لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با توطئه های آن برای مسلمانان، تأکید کردند.

در همین ارتباط گفتگویی را با شیخ «ماهر عبدالرزاق» رئیس جنبش «اصلاح و وحدت» لبنان ترتیب داده ایم که مشروح آن از نظر می گذرد؛

*همانگونه که می دانید آنچه که امروز امت اسلامی برای مقابله و مواجهه با تفکر وهابیت به آن نیازمند است، وحدت هرچه بیشتر است. به نظر شما آیا چشم اندازی برای رسیدن به سطحی از وحدت که قادر به شکستن دشمنان امت اسلامی باشد، وجود دارد؟

واقعیت این است که ما امروز تفکر وهابیت و افراطی گری را در عرصه میدانی شکست داده ایم و این دستاورد بزرگ به شمار می رود یک قاعده شرعی وجود دارد که می گوید، وحدت همیشه بر تفرقه پیروز است. خداوند متعال می فرماید: «وإعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تتفرقوا». واقعیت این است که ما امروز تفکر وهابیت و افراطی گری را در عرصه میدانی شکست داده ایم و این دستاورد بزرگی به شمار می رود. اما در نقطه مقابل، این سؤال وجود دارد که آیا این تفکر به طور کامل از بین رفته است؟ قطعا خیر. این تفکر همچنان وجود دارد. بنابراین، نباید تلاش ها برای غلبه بر تفکر وهابیت و افراطی گری متوقف شوند.

به هر حال، باید به این نکته توجه داشت کسانی که تفکر وهابیت و افراطی گری را ایجاد کردند، قادر هستند در هر زمانی که می خواهند تفکر دیگری را نیز جایگزین آن کنند. برهمین اساس، مسئولیت ما برای مقابله با حامیان تفکر وهابیت بسیار سنگین است. ما باید در میادین فکری، عقیدتی و فرهنگی به مبارزه با این تفکر برویم.

*در خصوص اجلاس محبان اهل بیت (ع) و مسأله تکفیری ها که اخیرا در تهران برگزار شد، دیدگاه شما چیست؟ این اجلاس چه نقشی را می تواند در مقابله با تفکر وهابیت و افراطی گری ایفا کند؟

اجلاس محبان اهل بیت (ع) و مسأله تکفیری ها برای تقویت وحدت میان مسلمانان بسیار مهم و مفید بود؛ به ویژه اینکه این اجلاس در مرحله حساسی از تحولات منطقه برگزار شد. با تمامی تفکر وهابیت، یک تفکر تروریستی است که صهیونیستها آن را به وجود آوردند لذا در کنار مبارزه نظامی باید مبارزه فرهنگی و عقیدتی نیز با آن صورت پذیرد اینها، تنها برگزاری اجلاس و همایش های اسلامی به غلبه بر تفکر وهابیت نخواهد انجامید. همه اندیشمندان و اهالی فرهنگ باید به مسئولیت های سنگین خود در این زمینه عمل کنند تا نتیجه مناسب حاصل شود.

در واقع، تفکر وهابیت خطر بزرگی برای تمامی مسلمانان و غیرمسلمانان است. در این میان، نه شیعیان و نه اهل تسنن از مخاطر وهابیت در امان نیستند. این تفکر یعنی تفکر وهابیت ما را در لبنان هدف قرار داد. این تفکر، سوری ها و عراقی ها را هم هدف قرار داد. تفکر وهابیت، یک تفکر تروریستی است که صهیونیستها آن را به وجود آوردند. لذا در کنار مبارزه نظامی با این تفکر، باید مبارزه فرهنگی و عقیدتی نیز با آن صورت پذیرد.

*عربستان سعودی مدعی حمایت از اقشار و طوایف سنی مذهب است. این در حالی است که بسیاری از سنی ها در کشورهای مختلف امروز توسط عربستان سعودی کشته می شوند. می دانیم که عربستان سعودی مروج اصلی وهابیت در منطقه و جهان است است. در این خصوص توضیح دهید.

بله؛ این یک واقعیت است که امروز عربستان سعودی به منبع اصلی تفکر وهابیت و افراطی گری تبدیل شده است. آنچه که امروز برای مقابله با ترویج وهابیت از سوی عربستان سعودی باید انجام داد این است که کشورهای جهان اسلام همگی آل سعود را وادار به دست کشیدن از ترویج وهابیت کنند.

کشورهای جهان اسلام و جهان عرب باید از تمامی ظرفیت های خود برای به زمین زدن تفکر نابودکننده وهابیت بهره برداری کنند مسئولیت کشورهای اسلامی در قبال ترویج وهابیت این است که عربستان سعودی را به اسلام ناب دعوت کنند. وهابیت همانگونه که پیشتر گفتم خطری برای همگان است. این تفکر خطرناک حتی برای کسانی که آن را ایجاد کرده و اکنون ترویج می کنند، خطرآفرین است. کشورهای جهان اسلام و جهان عرب باید از تمامی ظرفیت های خود برای به زمین زدن تفکر نابودکننده وهابیت بهره برداری کنند.

*شما به عنوان یک عالم دینی نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تفکر اسلام ناب و مقابله با وهابیت و افراطی گری را چگونه ارزیابی می کنید؟ دیدگاه شما در خصوص نقشی که تاکنون ایران در این زمینه ایفا کرده است چیست؟

ما به دلیل خدماتی که جمهوری اسلامی ایران به امت اسلامی ارائه کرده است، از تهران تشکر و قدردانی می کنیم. جمهوری اسلامی ایران خدمات بزرگ و ارزنده ای را به امت اسلامی ارائه کرده است. ایران هم در زمینه مقابله با تفکر وهابیت و افراطی گری و هم در زمینه مبارزه با دشمن متجاوز صهیونیستی همواره پیشگام و پیشقدم بوده است.

جمهوری اسلامی ایران همواره در خط مقدم مبارزه با استکبار و صهیونیسم بوده است. به همین دلیل ما از رهبر ایران یعنی امام خامنه ای به دلیل یاری رساندن به امت اسلامی تشکر ما از رهبر ایران حضرت آیت الله خامنه ای به دلیل یاری رساندن به امت اسلامی تشکر می‌کنیم می‌کنیم. از رئیس جمهوری و ملت ایران نیز قدردانی می کنیم.

امروز ما با چشمان خود می بینیم که جمهوری اسلامی ایران تاوان حمایت هایش از امت اسلامی و همچنین محور مقاومت در منطقه را می پردازد. کشورهای غربی به دلیل این حمایتها، با ایران دشمنی می کنند. ما از ایران قدردانی می کنیم.