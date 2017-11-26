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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۲

آغاز همکاری خبرگزاری مهر و میتاپس تجارب مدیران

آغاز همکاری خبرگزاری مهر و میتاپس تجارب مدیران

خبرگزاری مهر و شرکت میتاپس تجارب مدیران همکاری رسمی خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دعوت از خبرگزاری‌مهر و روزنامه تهران تایمز نشستی میان مدیران این دو رسانه تاثیرگذار کشور با مدیران شرکت میتاپس تجارب مدیران برگزار و مقرر شد که همکاری‌هایی در حوزه‌های آموزش و خبری و همچنین انتقال تجارب مدیران، میان طرفین صورت گیرد.

همچنین مقرر شد که برای نخستین همکاری طرفین، در میتاپس ویژه هفت آذرماه که با محور «نقش بنگاه‌های اقتصادی برای خروج از رکود» برگزار می‌شود، نمایندگان خبرگزاری حضور داشته باشند تا راهکارهای ارائه شده در این نشست را به اطلاع علاقمندان، مخاطبان خبرگزاری و عموم مردم برساند.

کد مطلب 4154688

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