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۵ آذر ۱۳۹۶، ۸:۲۸

نشنال اینترست پیش بینی کرد:

حمله هسته ای آمریکا به پیونگ یانگ، ۱.۵ میلیون کشته برجا می گذارد

حمله هسته ای آمریکا به پیونگ یانگ، ۱.۵ میلیون کشته برجا می گذارد

یک نشریه آمریکایی از احتمال کشته شدن دست کم ۱.۵ میلیون شهروند کره شمالی در صورت حمله هسته ای آمریکا به پیونگ یانگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشنال اینترست در گزارشی هشدار داد هر گونه حمله هسته ای کره شمالی به خاک آمریکا با پاسخ متقابل این کشور مواجه خواهد شد.

بر این اساس، اگر «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی دستور شلیک موشک بالستیک مجهز به کلاهک هسته ای را به یکی از مناطق آمریکا صادر کند، «دونالد ترامپ» در استفاده از زرادخانه هسته ای کشورش برای پاسخ به این اقدام درنگ نخواهد کرد.

به نوشته این نشریه آمریکایی، مسلما اصلی ترین هدف آمریکا در چنین حمله ای که نتیجه آن از کار انداختن توان سیاسی، نظامی و اقتصادی کره شمالی است، شهر پیونگ یانگ خواهد بود.

آمریکا برای چنین حمله ای از قدرتمندترین بمب هسته ای خود یعنی بمب ۷۵۰ کیلوتنی استفاده خواهد کرد. برآوردهای اولیه حاکی است در صورت استفاده از چنین بمبی، دست کم ۱.۵ میلیون نفر از شهروندان کره شمالی کشته خواهند شد.

طبق آمارهای سازمان ملل، کره شمالی ۲۵ میلیون و ۲۸۰ هزار نفر جمعیت دارد و استفاده از یک بمب هسته ای ۷۵۰ کیلوتنی برای هدف قرار دادن پیونگ یانگ، در واقع حدود شش درصد از کل جمعیت این کشور را از بین خواهد برد.

نویسنده این مقاله در انتها تاکید می کند که هیچ کس نمی خواهد چنین فاجعه وحشتناکی را مرتکب شود اما اگر کره شمالی به اقدامات تحریک آمیز خود ادامه دهد زمینه چنین جنایتی مهیا خواهد شد.

کد مطلب 4154992

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    نظرات

    • قاصدک IR ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
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      خانم / آقای نویسنده این مقاله چرا در مقالتون به اقدامات تحریک آمیز آمریکا هیچ اشاره ای نکردید ؟ ام الفساد دنیا یعنی آمریکا علت هر نا امنی ، جنگ ، ترور ، کودتا و تحریمهای ظالمانه تو منطقه و جهان است .
    • امیر IR ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
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      مرگ برامریکا

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