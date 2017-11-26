کارگردان «سوفی و دیوانه» از اکران فیلمش انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، مهدی کرم پور تهیه کننده و کارگردان فیلم سینمایی «سوفی و دیوانه» با انتشار یادداشتی در فضای مجازی موقتا از اکران آخرین ساخته خود انصراف داد.

در این یادداشت آمده است:

از جلوی سینما می گذرم. اسامی فیلم ها حیرت آورند. حالا دیگر پوسترهایشان هم یکی ست مانند دیگری.

سینمای عوام زده حالا به اشکال نوظهور آمده؛ اصالت بر سرمایه و سود است.

از آسمان میلیارد می بارد با پیژامه و زیرپوش...اسامی فیلم ها که گویی سینما نیست، تون آپ است.

آن طرف تر سینمای سفارشی با حقنه و القا...گاه حتا در پوستین اپوزیسیون!

رو به رویش فیلم سیاه اجتماعی با چاشنی فرصت طلبی و تحلیل بریده جریده ای اش گوش فلک را کر می کند و نوچه های سواد مجله ای شان، هیجان زده سر به حرف های کلیشه تکان می دهند، که مهم است لابد!

فیلم های متفاوت تری هم هستند اما در این وانفسا گم می شوند.

خب تا قمر در عقرب است تمایلی به شرکت در مسابقه هیجان زدگی و گریبان دری ندارم. انگیزه ای هم.

«سوفی و دیوانه» فیلم سر صبر است. فست فود نیست. باکسی هم مسابقه نمی دهد.

خواندم قرار است اکران شود. گفتم بنویسم که فعلن نمی شود.

امروز روز سینمایی ست که آن ها می خواهند و ما نمی خواستیم.

ما هم خریدارانی داریم، هنوز...که من به عشق شان می نویسم و فیلم می سازم. قرارمان با آن ها وقت دیگر، شاید!»

«سوفی و دیوانه» درامی از مهدی کرم پور است که در سی و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر حضور داشت و جایزه ویژه هیات داوران دومین جشنواره فیلم سلامت در سال جاری را نیز از آن خود کرد. این فیلم قرار بود در آذر ماه امسال اکران عمومی شود اما کرم پور ترجیح داده نمایش آن را به زمان دیگری موکول کند.