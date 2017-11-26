۵ عنوان کتاب پژوهشی و نمایشنامه منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، همزمان با برگزاری جشنواره پنج کتاب «تئاتر کودک و نوجوان»، «کتاب دوم اوراند هریس»، «رویکردهای نوین به نمایش خلاق»، «خانه خورشید» و «اولین تئاتر کودکان» توسط انتشارات نمایش و نشر افراز چاپ و منتشر می شود.

کتاب «تئاترکودک ونوجوان» نوشته مانون ون دِ وادر با ترجمه سیدحسین فدایی حسین، «کتاب دوم اوراندهریس» نوشته لاول سوارتزر با ترجمه سیدحسین فدایی حسین، کتاب «رویکردهای نوین به نمایش خلاق» نوشته جودیت هیس با ترجمه منوچهراکبرلو، نمایشنامه «خانه خورشید» نوشته شهرام کرمی و کتاب «اولین تئاترکودکان» نوشته ناتالیازاتس با ترجمه فریدون پارسانژاد کتاب های این دوره هستند که ویژه کودکان و نوجوانان، مربیان و هنرمندان وارد بازار نشر خواهند شد.

کتاب اولین تئاتر کودکان با همکاری نشرافراز منشر خواهد شد.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری مریم کاظمی از ۱۰ آذر ماه جاری در شهر همدان برگزار می شود.