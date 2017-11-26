به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه‌­ها هفته‌­های آینده نیز با برگزاری کارگاه آقای محمد قادری، مدیرکل اخبار خارجی خبرگزاری مهر و سردبیر روزنامه تهران تایمز در روزهای دوشنبه ۱۳ آذر و سه‌­شنبه ۲۱ آذر تداوم خواهد داشت.

نخستین جلسه از سلسله جلسات کارگاه خبرنگاری بین­‌المللی مدرسه روزنامه‌نگاری خبرگزاری مهر روز چهارشنبه اول آذر با حضور آقای مرتضی غرقی برگزار شد. در این جلسه مرتضی غرقی، خبرنگار پیش­کسوت واحد مرکزی خبر به ویژگی‌های فردی، اجتماعی و حرفه‌ای خبرنگار بین­‌المللی پرداخت.

غرقی در بحث ویژگی­‌های فردی به عوامل موثر در موفقیت یک خبرنگار میدانی از جمله اطلاعات عمومی، شکل ظاهری و نحوه بیان اشاره و اظهار کرد: یک خبرنگار میدانی به لحاظ اجتماعی هم باید اهل مشارکت و همجوشی و تعامل با دیگران باشد.

در بخش ویژگی­‌های حرفه‌ای وی بر انگیزه فردی، اطلاعات تخصصی خبرنگار، وقت شناسی برای انتشار خبر و دقت و سرعت تاکید کرد. سرعت در پردازش خبر و رویداد، توانایی‌­های ارتباط گیری با منابع و سوژه های خبری و آشنایی با زبان خارجی از دیگر محورهای بحث مدرس این کارگاه بود.

مدرسه روزنامه نگاری مهر با شعار «هر خبرنگار یک تحریریه» کار خود را از مهرماه سال جاری آغاز کرده و دوره‌های متنوعی را برای علاقه­‌مندان خبرنگاری و گرافیک خبری برگزار می‌­کند. دوره‌­های آموزشی طراحی اینفوگرافی، خبرنویسی آنلاین، عکاسی خبری، آموزش فتوشاپ و ایلاستریتور و دوره ادیت عکس از دیگر دوره­‌های آموزشی است که این مدرسه در دست برگزاری دارد.