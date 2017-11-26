به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاهها هفتههای آینده نیز با برگزاری کارگاه آقای محمد قادری، مدیرکل اخبار خارجی خبرگزاری مهر و سردبیر روزنامه تهران تایمز در روزهای دوشنبه ۱۳ آذر و سهشنبه ۲۱ آذر تداوم خواهد داشت.
نخستین جلسه از سلسله جلسات کارگاه خبرنگاری بینالمللی مدرسه روزنامهنگاری خبرگزاری مهر روز چهارشنبه اول آذر با حضور آقای مرتضی غرقی برگزار شد. در این جلسه مرتضی غرقی، خبرنگار پیشکسوت واحد مرکزی خبر به ویژگیهای فردی، اجتماعی و حرفهای خبرنگار بینالمللی پرداخت.
غرقی در بحث ویژگیهای فردی به عوامل موثر در موفقیت یک خبرنگار میدانی از جمله اطلاعات عمومی، شکل ظاهری و نحوه بیان اشاره و اظهار کرد: یک خبرنگار میدانی به لحاظ اجتماعی هم باید اهل مشارکت و همجوشی و تعامل با دیگران باشد.
در بخش ویژگیهای حرفهای وی بر انگیزه فردی، اطلاعات تخصصی خبرنگار، وقت شناسی برای انتشار خبر و دقت و سرعت تاکید کرد. سرعت در پردازش خبر و رویداد، تواناییهای ارتباط گیری با منابع و سوژه های خبری و آشنایی با زبان خارجی از دیگر محورهای بحث مدرس این کارگاه بود.
مدرسه روزنامه نگاری مهر با شعار «هر خبرنگار یک تحریریه» کار خود را از مهرماه سال جاری آغاز کرده و دورههای متنوعی را برای علاقهمندان خبرنگاری و گرافیک خبری برگزار میکند. دورههای آموزشی طراحی اینفوگرافی، خبرنویسی آنلاین، عکاسی خبری، آموزش فتوشاپ و ایلاستریتور و دوره ادیت عکس از دیگر دورههای آموزشی است که این مدرسه در دست برگزاری دارد.
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