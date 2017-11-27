به گزارش خبرنگار مهر، محمود امراللهی در جمع خبرنگاران درباره بیمه‌نامه‌های حادثه زلزله اخیر غرب کشور، با اشاره به ضرورت اشاعه فرهنگ بیمه در بین عامه مردم گفت: در حال حاضر بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، دارای پوشش زلزله بوده و افراد می‌توانند با خرید این بیمه‌نامه و درخواست پوشش زلزله، خود را در برابر اینگونه حوادث بیمه کنند.

وی افزود: برخی از شرکت‌های بیمه، طرح‌های متنوع و جدیدی را برای تحت پوشش قرار دادن این ریسک در نظر گرفته‌اند که با ترویج فرهنگ بیمه‌ای و ارائه بسترهای مناسب توزیع، می‌توان فروش آنها را توسعه داد.

امراللهی ادامه داد: از طرفی شرکت‌های بیمه می‌توانند با توجه به ماهیت ساختمان‌های احداث شده و در نظر گرفتن شرایط منطقه‌ای، بیمه‌نامه مختلفی برای پوشش اموال بیمه‌گذاران در برابر خطر زلزله و با نرخ فنی و مناسب ارائه کنند. در همین راستا شرکت‌های بیمه باید با تهیه پوشش‌های اتکایی مناسب، ریسک‌های پذیرفته را توزیع کنند تا در زمان حادثه با مشکل مواجه نشوند.

وی درباره اقدامات انجام شده برای کمک به زلزله‌زدگان گفت: در همان ساعت‌های اولیه بعد از حادثه با اعزام تیم کارشناسی به محل حادثه، بررسی‌های لازم در این خصوص انجام شد. تیم مدیریت مستقر در ستاد نیز با تشکیل جلسه فوری، ضمن بررسی وضعیت منطقه و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های خود اقداماتی فوری، برای خدمت به زلزله زدگان استان‌های غربی در دستور کار خود قرار داد.

این مقام مسئول در صنعت بیمه افزود: ارسال ۱۱۰ کانکس به همراه لوازم ضروری زندگی به مناطق زلزله زده، برپایی موکب در منطقه سرپل ذهاب و ارائه غذای گرم به هموطنان، تهیه نان تازه در منطقه سرپل ذهاب و ارسال برای اهالی منطقه، تخصیص بودجه نقدی از محل اعتبارات شرکت برای کمک به زلزله زدگان، جمع آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی پرسنل و اعزام به مناطق زلزله زده، هماهنگی با کارشناسان مستقر در شعبه کرمانشاه برای ارزیابی و پرداخت فوری خسارت به زیان‌دیدگان از اقداماتی بود که بیمه رازی توانست برای هم‌وطنان زلزله‌زده عزیز انجام دهد.

وی همچنین تأکید کرد: نقش رسانه ملی و شرکت‌های بیمه برای بیان اهمیت تهیه پوشش‌های بیمه و به خصوص در زمان رخداد اینگونه حوادث که مردم به اهمیت بیمه پی می‌برند، بسیار مهم و حیاتی است.

به گفته امرالهی، با توجه به وجود بسترهای اینترنتی موجود در شرکت‌های بیمه و شبکه گسترده فروش این شرکت‌ها تهیه بیمه نامه آتش‌سوزی به راحتی امکان‌پذیر است. در همین راستا نیز شرکت‌های بیمه باید با ارائه طرح‌های بیمه‌ای مختلف و با حق بیمه حداقلی زمینه را برای خرید بیمه‌نامه مربوط به اینگونه خطرات فراهم کنند.

وی اظهار داشت: بر این اساس، ما در مجموع تعداد ۱۰۹۱ فقره بیمه نامه آتش سوزی برای استان کرمانشاه و مناطق همجوار صادر کرده‌ایم که سرمایه تحت پوشش این بیمه‌نامه‌ها حدود ۷۸۰۰ میلیارد ریال است و بر اساس آن، ساختمان و اثاثیه واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی تحت پوشش خطرات اصلی و تبعی زلزله قرار گرفته و برای بیمه‌نامه‌های صادر شده توسط رازی تا این لحظه، در مجموع ۵۳ مورد خسارت گزارش شده است که سهم استان کرمانشاه تعداد ۴۸ فقره، استان‌های آذربایجان شرقی و غربی تعداد ۴ فقره و استان ایلام ۱ فقره است؛ البته در اولین ساعات بعد از حادثه، اقدام به اعزام کارشناسان ارزیاب خسارت خود به منطقه شده است.