به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هایلایت» به کارگردانی سوسن پرور پنجشنبه نهم و جمعه دهم آذر ماه ساعت ۱۷ و ۱۹ در سالن تئاتر باران روی صحنه می رود.
همچنین بهنوش بختیاری بازیگر سینما و تلویزیون پنجشنبه به تماشای «هایلایت» مینشیند.
در این نمایش به ترتیب حروف الفبا بازیگرانی چون سوسن پرور، غزاله جزایری، شراره درشتی، منا شمسالدینی، سمیه شوقی، مرضیه صدرایی، بیژن قهرمانی، شیما ملکیان، فاطمه هاشمی، صدیقه کیانفر به ایفای نقش میپردازند.
سوسن پرور در این نمایش با نگاهی آسیبشناسانه و با رویکردی کاملا طنازانه به از بین رفتن مفهوم خانواده میپردازد. «هایلایت» روایت زندگی زناشویی چند زن در یک آرایشگاه است و این سوال را مطرح می کند که چرا زندگیهای متاهلی در حال حاضر چندان موفق نیستند؟ چرا میانه راه عشق فراموش میشود، آنها که عاشق هم بودند به هم عادت می کنند و یا اینکه زندگیشان شامل روزمرگی می شود و گذر زمان باعث میشود خوبیهای یکدیگر را فراموش کنند و فقط ایرادهای یکدیگر را ببینند.
دیگر عوامل این نمایش عبارتند از دستیار کارگردان و برنامهریز: شمیس پورشاهرضایی، منشی صحنه: تینا تمدنی، مدیر تولید: سمیه شوقی، طراح صحنه: امیرحسین اکبرزاده، رضا درویش، طراح لباس: آرزو ذوالفقاری، دستیار لباس: تارا پورشاهرضایی، طراح و مجری گریم: نازنین بابایی، آهنگساز: مهران میرمیری، طراح گرافیک، پوستر و بروشور: بابک آب برین، عکاس: کوروش برزی، بابک آببرین، مدیر فرهنگی و مشاور رسانه: مریم نراقی.
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