انتخاب رشته ۱۷ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به درخواست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای پذیرش در ظرفیت های جدید و یا تکمیل ظرفیت برخی از رشته های دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس های دانشگاه فرهنگیان و همچنین پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم پزشکی در آزمون سراسری سال ۹۶، مرحله تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ اجرا می شود.

وی افزود: تمامی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۹۶ با نمره کل مساوی و یا بیشتر از یک (با توجه به کارنامه نتایج علمی اولیه) می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور به نشانی http://www.sanjesh.org/ و مطالعه جدول رشته های تحصیلی و ظرفیت هر یک از آنها نسبت به ثبت نام در این رشته ها اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس های دانشگاه های فرهنگیان و پردیس خودگردان و ظرفیت های مازاد علوم پزشکی در کنکور ۹۶ تعداد ۱۳ هزار و ۷۰۷ نفر برای ۱۳۵۹ کدرشته محل پذیرفته می شوند.

توکلی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس درخواست برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در برخی از کدرشته های تحصیلی پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد (به جز دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی که پیش از این تکمیل ظرفیت برگزار کرده اند).

وی گفت: به همین منظور داوطلبانی که علاقمند به شرکت در این قبیل رشته های تحصیلی هستند اعم از اینکه در آزمون سراسری شرکت کرده یا نکرده اند، می توانند با مراجعه به دفترچه راهنمای این گونه رشته ها که به صورت جداگانه در سایت سازمان سنجش منتشر شده است نسبت به ثبت نام در این کدرشته ها اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ظرفیت پذیرش در رشته های بدون کنکور در برخی از رشته های تحصیلی دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی و پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶ ۷ هزار و ۹۹۸ نفر اعلام شده است.

وی افزود: ثبت نام و انتخاب رشته در رشته های با کنکور و بدون کنکور (پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) از شنبه ۴ آذر ۹۶ آغاز شده است و داوطلبان تا روز شنبه ۱۱ آذر ۹۶ فرصت دارند در این مرحله ثبت نام کنند. ثبت نام و انتخاب رشته منحصراً از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام می پذیرد.

توکلی یادآور شد: تا امروز ۷ آبان ماه در مجموع دو بخش رشته های با کنکور و بدون کنکور تعداد ۱۷ هزار و ۲۸۰ نفر با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند.