دیدارهای مشکوک با بدهکار بانکی پس از دو استعفا

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه علی اکبرطاهری از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس کنار رفت و گرشاسبی سرپرستی این باشگاه را برعهده گرفت، محمدعلی ترکاشوند معاون اقتصادی باشگاه هم با بیان اینکه نمی تواند به کارش ادامه دهد از مسئولیت خود استعفا کرد.

دو نفر اول باشگاه پرسپولیس درحالی از مسئولیت هایشان استعفا کردند که تعدادی از بازیکنان این تیم طی روزهای گذشته ملاقات های جداگانه ای با رئیس پیشین هیات مدیره این باشگاه داشته اند و پس از خروج از جلسه با وی به تعریف و تمجید از او پرداخته اند.

تکمیل این ماجرای مشکوک دیدار برانکو ایوانکوویچ با وی بود که در آستانه تمدید قرارداد بود و قبلا اعلام کرده بود که با مسئولان باشگاه به توافق های خوبی رسیده است اما ظاهرا رئیس پیشین هیات مدیره پرسپولیس می خواهد تمدید قرارداد برانکو را هم به اسم خودش تمام کند!

به نظر می رسد تصمیمات در مورد آینده پرسپولیس در محلی خارج از باشگاه گرفته می شود و مدیریت باشگاهی که زیر مجموعه وزارت ورزش است به منزل شخصی فردی منتقل شده که ماه های گذشته را به خاطر بدهی های بانکی و اتهام های مالی که به او وارد شده بود در بازداشت بسر می برد.

درست است که باشگاه پرسپولیس با مشکلات مالی دست به گریبان است و بازیکنان هم بجز پول به چیز دیگری فکر نمی کنند و سمت کسی می روند که پول دارد، اما آیا نباید همه این اتفاقات از کانال باشگاه و طبق روال اداری صورت بگیرد؟ آیا این نشست ها در راستای برخی اهداف برای آینده نیست؟

برگزاری چنین نشست هایی اگر با هماهنگی باشگاه باشد ایرادی ندارد و نمی توان خیلی به آن نقد وارد کرد اما اینکه محل برگزاری چنین جلساتی جای باشگاه پرسپولیس را بگیرد و به محل تصمیم گیری برای آینده این باشگاه تبدیل شود قطعا مشکل ساز خواهد بود و یک اقدام غیرحرفه ای است و بجز تضعیف مدیریت باشگاه ثمره دیگری نخواهد داشت.

اگر قرار است کمکی به باشگاه صورت بگیرد باید روال اداری و قانونی خود را طی کند و طوری نباشد که ماجرای درگیری رئیس پیشین هیات مدیره سرخپوشان با علی اکبرطاهری دوباره تکرار شود و مشخص نشود چقدر به باشگاه کمک شده و از چه کانالی رفت و آمد مالی صورت گرفته است.