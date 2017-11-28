«مزرعه رنگین کمان» به گالری ایوان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی های قاسم محمدی با نام «مزرعه رنگین کمان» روز جمعه ۱۰ آذر با نمایش نقاشی‌هایی از مناظر شهری افتتاح می‌شود.

قاسم محمدی متولد ۱۳۵۶ در شیراز و کارشناس رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا است. محمدی پیش از این نمایشگاه‌های انفرادی در گالری ماه، گالری طراحان آزاد، گالری هما و گالری سیحون برگزار کرده و سابقه حضور در نمایشگاه‌های گروهی در گالری XVA-دبی و مقر یونسکو در بیروت را دارد.

محمدی در استیتمنت این نمایشگاه نوشته است: «اکنون به ژرفای درون، علفی بی اندازه بلند قامت روان می شوم، آن جا آدمی هم چون ملخی کوچک ظاهر می شود، اما، آن جا ملخان غول آسایند، و از پرتگاه های بلند، و از نوک مناره های سبز گیاهان، ما را به خود می‌خوانند، این ها خاطرات انسانی از نوع دیگر است».

نمایشگاه «مزرعه رنگین کمان» ۱۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۶ در گالری ایوان به آدرس الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، بن‌بست حمید، شماره ۱ برقرار است. علاقه‌مندان می‌توانند هر روز به جز شنبه‌ها از ساعت ١۶ تا ۲۰ از این آثار دیدن کنند. گالری ایوان همانند نمایشگاه‌های گذشته، درصد متعلق به خود از محل فروش این آثار را به یکی از خیریه‌های معتبر اهدا خواهد کرد.