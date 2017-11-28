جرائم مالیاتی بخش تعاون بخشیده شد/۶ مصوبه مالیاتی برای تعاون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، ۶ محور مهم در حوزه مالیات بر ارزش افزوده در نشست وزیر اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و رئیس اتاق تعاون ایران بحث و بررسی شد.

جرائم مالیاتی تعاونی ها در سالهای ۸۷ ،۸۸ و ۸۹ یکی از این محورها بود. براساس گفتگوهای صورت گرفته، جرائم مالیاتی سالهای مذکور تعاونی ها شامل بخشودگی قرار خواهند گرفت.

به گزارش اتاق تعاون ایران، مالیات بر ارزش افزوده ۵ اتحادیه بزرگ کشور دیگر محور مورد بحث بود که مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده ۵ اتحادیه بزرگ کشور مستقیما توسط معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی بررسی شود.

همچنین مقرر شد پرونده های مالیاتی پیش از این بخش نامه که هنوز منجر به صدور رای نشده است، نیز شامل مفاد این بخش جدید شود.

در بخش دیگری از این نشست براساس توافق سازمان امور مالیاتی و اتاق تعاون ایران، مقرر شد که اتاق تعاون درصد فروش کالاهای مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده در تعاونی های مصرف را طی نامه ای به سازمان امور مالیاتی اعلام کند که مبنای رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

همچنین تقسیط جرائم مالیاتی از دیگر محورهای مطرح شده در این نشست بود که در این خصوص نیز مقرر شد که مطابق قانون جرائم بخشوده و مابقی نیز تقسیط شود.

لازم به اشاره است بر اساس ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم تمام درآمدهای تعاونی های مصرف کارمندی و کارگری ۱۰۰ درصد معاف از مالیات هستند و سازمان امور مالیاتی مانع اعمال سلیقه های مختلف شود.

همچنین بحث مالیات تعاونی های مرزنشین نیز در این نشست مطرح شد، بدینگونه که تعاونی های مرزنشین نیز مشمول ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم شوند اما از آنجاییکه این مهم به صورت مشخص در قانون تصریح نشده است مقرر شد که اتاق تعاون ایران طی نامه ای به مجلس شورای اسلامی و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی، قرارگرفتن نام تعاونی های مرزنشین را در فهرست ماده ۱۳۳ را مطرح کند که این تعاونی ها نیز شامل ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم شود.

گفتنی است شرط برخورداری تعاونی ها از ضریب مشخص شده مالیات بر ارزش افزوده، تائید از سوی اتحادیه های مربوطه آنها اعلام شده است.