به گزارش بازرگانای خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌ عمومی بانک‌پاسارگاد، شرکت نسیم سلامت بانک‌پاسارگاد، پس از وقوع زلزله کرمانشاه ضمن بررسی منطقه و نیازهای هم‌میهنان خسارت‌دیده، ضمن استقرار بیمارستان صحرایی و کمپ‌های درمانی با امکانات پزشکی جهت انجام عمل‌های جراحی ضروری و امدادرسانی به مجروحان و انجام اقدامات بستری، با ارسال ۲۵۰ عدد چادر دیگر، در مجموع تعداد ۶۰۰ چادر به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه کمک کرد.

پیش از این نیز، تعداد ۱۰ هزار تخته پتو توسط این شرکت، به مناطق زلزله‌زده ارسال شده‌بود. علاوه بر این با توجه به پیش‌بینی وقوع بارندگی در مناطق زلزله‌زده، بانک‌پاسارگاد با ارسال میزان قابل توجهی نایلون به این مناطق، اقدامات لازم را جهت پوشاندن و حفاظت چادرها از بارش برف و باران و در نتیجه تأمین آسایش هم‌وطنان خسارت‌دیده و آسیب‌دیده انجام داد.

همچنین با اعزام تیم‌های روانشناسی خبره، اقدامات ارزشمندی را برای تجدید روحیه خسارت‌دیدگان به ویژه کودکان انجام داد.

گفتنی است شماره‌حساب ۲-۱۰۴۸۸۱۴۴-۸۱۰۰-۲۰۱، شماره کارت ۷۷۷۷-۷۷۷۷-۲۹۷۷-۵۰۲۲ و کد دستوری #۵*۷۲۰* جهت واریز کمک‌های نقدی بانکداران این بانک و مردم به هم‌میهنان خسارت‌دیده این حادثه در نظر گرفته شده‌است که تاکنون مبلغ چهارمیلیارد و سیصد میلیون جمع‌آوری شده و این کمک‌ها همچنان ادامه دارد.