ورزش زنجان از نبود اسپانسر رنج می برد

علی جوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد قهرمانیهای ورزش استان زنجان از بسیاری استانها بالاتر است، افزود: استان زنجان در زمینه ورزش دارای جایگاه ویژه و ارزشمندی است و در بسیاری از اعزامهای برونمرزی ورزشکاران زنجانی در قالب تیم ملی و یا تیمهای باشگاهی حضور دارند.
وی با بیان اینکه ورزش استان زنجان در سطح بینالمللی قهرمانان زیادی را دارد، اظهار کرد: خوشبختانه طی سال جاری ورزشکاران آقا و خانم در رشتههای ورزشی مختلف در سطح بینالمللی موفقیتهای خوبی را کسب کردند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان بابیان اینکه زنجان از نبود اسپانسر ورزشی رنج میبرد، ابراز کرد: متأسفانه شرکتها و کارخانجات فعال در استان زنجان حمایت خوبی از ورزش استان ندارند.
جوان بابیان اینکه واحدهای تولیدی در استان از امکانات استان برای توسعه کار خود استفاده میکنند، افزود: بااینوجود واحدهای تولیدی دست ورزش استان را نمیگیرند.
وی بر ورود بخش خصوصی به حوزه ورزش تأکید کرد و یاد آور شد: باید فضا را به سمتی ببریم که نگرانیها در حوزه ورزش را به حداقل رسانده و ورزش استان را توسعه بدهیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان ابراز کرد: حمایت بخش خصوصی از ورزش باعث میشود ورزش استان در ردههای بینالمللی نقشآفرینی کرده و تحقق این امر برای استان بسیار خوب است.
جوان بابیان اینکه ظرفیتهای جوانان باید موردتوجه قرار بگیرد، تصریح کرد: سرمایهگذاری بر روی نسل جوان سرمایهگذاری برای آینده است و در استان این امر مهم موردتوجه قرار گیرد.
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