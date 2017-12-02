بالغ بر ۲۵۰۰ مورد مشاوره فردی به زندانیان کردستان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق ابراهیمی صبح امروز شنبه در نشستی با جمعی از خبرنگاران استان در سنندج به اهمیت نقش روانشناسان در زندان و تفاوت کار آنها با خارج از این مکان اشاره کرد و گفت: روانشناسان خارج از زندان با افرادی سروکار دارند که از آزادی برخوردار هستند و همین مسئله شرایط مساعدی را برای ارائه خدمت آنها فراهم می کند.

وی عنوان کرد: روانشناسان زندان با مددجویانی ارتباط دارند که اختلالات روانی آنها به حدی بوده که منجر به ارتکاب جرم شده و در حبس بودن ودوری از خانواده هم ناهنجاری های روانی در آنها را افزایش داده است.

وی هدف از مجازات حبس را توانبخشی اخلاقی، روحی و روانی به افراد برای بازگشت به جامعه خواند و بیان کرد: در این راستا روانشناسان در زندان ها با ارائه خدمات روان درمانی و سلامت روانی به زندانیان، کمک می کنند تا با موضوعاتی مانند پرخاشگری، اعتیاد، کاهش اعتماد به نفس، مشکلات خانوادگی و اجتماعی و غیره که منجر به اعمال مجرمانه شده آشنا و اینگونه ناهنجاری های رفتاری در زندانیان درمان شود.

ابراهیمی به ارائه خدمات روانشناسی و روان درمانی که به زندانیان در مراکز اصلاحی و تربیتی استان اشاره کرد و گفت: در زندان ها خدمات روانشناسی مختلفی از جمله مشاوره های فردی و گروهی برای زندانیان و خانواده های آنان و آموزش های مهارتی هم چون کنترل خشم، اعتماد به نفس، درک متقابل، ارتباط موثر با خانواده و اجتماع، پیشگییری از اعتیاد وغیره به مددجویان ارائه می شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۵۰۰ نفر از مددجویان زندان های استان تحت پوشش خدمات مشاوره و روانشناسی قرار دارند.

وی اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری دو هزار و ۵۴۳ مورد مشاوره فردی و همچنین ۳۱۷ مورد مشاوره گروهی به زندانیان استان ارائه شده است.

مدیرکل زندان های کردستان در خصوص نحوه فعالیت کلینیک های مثلثی در زندان های استان بیان کرد: در کلیلینک های مثلثی که حول سه محور بیماریابی فعال و درمان ایدز و هپاتیت، پیشگیری از اعتیاد و درمان آن و بیماریابی STI یا همان بیماری های آمیزشی و درمان آنها فعالیت می کند آموزش های مرتبط در هریک از محورهای ذکر شده به زندانیان و خانواده های آنها با برگزاری کلاس های فردی و گروهی و کارگاه های تخصصی صورت می گیرد.