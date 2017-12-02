رنو تلیسمان؛ فناوری فرمول یک رنو دراختیار شما

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این اما همه ماجرای رنو در فرمول یک نیست چراکه رنو از دانش بهدست آمده در این رقابتها برای بهبود عملکرد خودروهای شهری خود استفاده میکند و در این میان رنو تلیسمان را میتوان نمادی از جدیدترین فناوریهای رنو دانست، خودرویی که با همراهی تیم مهندسی فرمول یک رنو توسعه پیدا کرده است تا توان این شرکت را به رخ رقبا بکشد.
رنو برای نخستین بار در سال ۱۹۷۷ به رقابتهای فرمول یک وارد شد. از آن زمان با کسب دو عنوان قهرمانی فصل، ۳۵ عنوان قهرمانی در مسابقات و کسب ۵۱ پولپوزیشن، یکی از قدیمیترین و موفقترین تیمهای مسابقات است. دانش بالای مهندسی رنو در تولید موتور خودروهای فرمول یک باعث شده این شرکت تامین موتور بسیاری از تیمهای فرمول یک در تاریخ این مسابقات را نیز بر عهده بگیرد تا جایی که تیم ردبول هر ۴ قهرمانی پیاپیاش را با موتورهای رنو به دست آورده است و تیم ویلیامز نیز ۵ قهرمانی از ۹ قهرمانیاش با موتورهای تولید شده توسط رنو بوده است.
این دانش بزرگ البته تنها محدود به مسابقات فرمول یک نیست و رنو از همین توان فنی برای توسعه خودروهای شهری خود نیز استفاده میکند و شاید رنو تلیسمان، سدان محبوب رنو بهترین مثال در این زمینه باشد.
رنو برای طراحی موتور این خودرو همان مسیری را طی کرد که در موتور خودروهای فرمول یک استفاده میشود؛ کاهش حجم موتور و افزایش توان با نصب توربوشارژر. با کاهش حجم موتور میتوان مصرف سوخت را در رانندگیهای شهری کاهش داد اما هرگاه به توان موتور نیاز داشته باشید (مانند راننده فرمول یک رنو که میخواهد رقبا را پشت سر بگذارد) کافی است پدال گاز را فشار دهید تا توربوشارژر با قدرت وارد مدارد شود و ۱۹۰ اسب بخار قدرت را در اختیارتان بگذارد، توانی بالاتر از موتورهای ۲.۴ لیتری و بالاتر از رقبای تلیسمان.
فناوری توربوشارژر از سوی رنو در آزمون سخت خودروهای فرمول یک بارها و بارها مورد استفاده و بررسی قرار گرفت تا سرانجام توانست مجوز نصب روی خودروهای شهری را دریافت کند و به این ترتیب کارآیی و دوام آن از سوی رنو تضمین شده است.
موتور فرمول یک رنو چیزهای بیشتری هم به رنو تلیسمان ارائه کرده که مهمترین آن بهرهگیری از فناوری جدید برای کاهش اصطکاک قطعات متحرک موتور است. این فناوری با بهرهگیری از پوشش ویژهای روی جداره سیلندر و پیستون، باعث کاهش سایش آنها میشود که در نهایت میتواند مصرف سوخت موتورهای رنو را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.
رنو سالها این فناوری پیچیده را در موتورهای فرمول یک خود استفاده و بررسی کرده و اکنون نسل جدید موتورهای این شرکت و به طور مشخص موتور رنو تلیسمان از آن بهرهمند شدهاند.
فناوری فرمول یک رنو در کنار بیش از یک قرن تجربه تولید خودرو در این شرکت باعث شده توان، کیفیت و دوام محصولات رنو تضمین شده باشد.
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