پرنده نگری موجب توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی می شود

سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روز پرنده نگری اظهار کرد: نامگذاری اولین پنج شنبه آذرماه بعنوان روز ملی پرنده نگری در تقویم محیط زیستی کشور توسط فعالان اکوتوریسم و محیط زیست نشان دهنده اهمیت، حساسیت و ارزش پرندگان و البته ظرفیت پرندهنگری است که باید آن را به فال نیک گرفت و در توسعه آن کوشید.
وی افزود: دنیای پرندگان به حدی زیباست که امروزه میلیونها نفر در نقاط مختلف جهان بدون داشتن امکانات پیشرفته و به سبب پشتکار و علاقه فراوان به مطالعه رفتار و زندگی این موجودات میپردازند.
شمسی پور تصریح کرد: در حال حاضر پرندگان از جنبههای مختلفی مورد مطالعه پژوهشگران و پرنده شناسان قرارگرفته و اطلاعات زیادی از آنها بهدستآمده است ودر کشورهای مختلف پایگاههای پرندهشناسی متعددی با امکانات و ابزار مدرن جهت پایش و مدیریت این گروه از جانوران به وجود آمده است ودرکشورهای پیشرفته علاقه مندان به پرنده نگری فراوان هستند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در خصوص ارتباط پرنده نگری واثرگذاری آن بر درآمد مردم منطقه گفت: پرندهنگری یکی از پرطرفدارترین و پردرآمدترین شاخههای اکوتوریسیم در دنیاست و سهم درآمدی کلانی در صنعت بزرگ گردشگری دارد و امیدواریم در ایران که یکی از کشورهای منحصر به فرد دنیا در زمینه اکوتوریسم محسوب میشود و مامنی برای پرندگان مختلف از نقاط مختلف جهان است، ظرفیت این شاخه از گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.
شمسی پور همچنین اظهار کرد: در هر فصل از سال انواعی از پرندگان را در منطقه ای از کشورمان می توان دید، واین امر ظرفیت بی نظیری است که کمتر کشورهایی در جهان از آن برخودار هستند و شاید تنها در ایران وجود داشته باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: جنبههای مثبت حضور پرندگان در ایران در آن حد است که با ظرفیتسازی میتوان نهتنها امکان بقا را برای برخی گونههای در معرض خطر انقراض افزایش داد بلکه حتی از مزایای اقتصادی پرندگان در ایجاد اشتغال، ارزآوری و توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی بهره برد.
وی در ادامه گفت: با اینکه پرنده نگری تفریحی علمی و ارزان است و نیاز به تجهیزات گرانقیمت ندارد و با یک دوربین دوچشمی ساده قابل انجام است اما توسعه آن در کشور به صورت حرفه ای نیازمند زیرساخت هایی نظیر آژانس های تخصصی، تور لیدرهای متخصص پرنده شناس، آموزش های پرنده نگری و معرفی مکان های خاص پرنده نگری با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های مربوطه در مناطق تحت مدیریت و تالابهای بین المللی است.
شمسی پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان گفت: هر چند پرنده نگری کار ساده ای است اما در کنار این سادگی باید مراتب حفاظتی را نیز رعایت کرد. پرندگان ازجمله گروههای جانوری حساس به تغییرات زیستگاهی هستند. این گروه از جانوران سریعاً به تغییرات محیط پاسخ نشان داده و جابجا میشوند. بنابر این گردشگرانی که با هدف پرندهنگری وارد زیستگاههای گونههای پرندگان میشوند لازم است پیش از هر اقدامی با توجه به منابع اطلاعاتی موجود، اطلاعات کلی در مورد زیستگاهها، عادتهای رفتاری، مهاجرت و ارزشهای هر گونه کسب کنند. همراه شدن با یک راهنمای پرندهشناس خوب جهت ارائه اطلاعات تخصصی در مورد اهمیت گونهها میتواند سفری دلچسب را برای دیدن زیباییهای این جانوران به ارمغان آورد
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