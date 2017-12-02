آتش سوزی گسترده در انبار چوب/ حادثه مصدوم نداشت

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش سوزی در انبار چوب محله مرتضی گرد گفت: این آتش سوزی ساعت ۷:۲۷ صبح امروز به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد.

وی افزود: پیرو این اطلاع رسانی بلافاصله چهار ایستگاه آتش نشانی به همراه چند دستگاه خودرو، تانکرها آب و تجهیزات تنفسی به محل حادثه عازم شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: محل حادثه یک انبار چوبی و ضایعات چوبی به وسعت ۷۰۰ متر بود. در این انبار چوب ها به صورت انبوه روی هم انباشته شده بودند به طوری که ارتفاع آن ها در این انبار به چندین متر می رسید.

ملکی گفت: هنگامی که نیروهای ما به محل حادثه رسیدند، آتش کاملا شعله ور بود و دود حاصل از آتش سوزی از نقاط بسیار دور رویت می شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر آتش به سرعت در حال سرایت به انبارهای مجاور بود و همین امر کار را با حساسیت بیشتری رو به رو می ساخت.

ملکی در خاتمه گفت: خوشبختانه با وجود گستردگی آتش سوزی، مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشتیم. در حال حاضر آتش خاموش شده و نیروهای آتش نشانی مشغول لکه گیری هستند.