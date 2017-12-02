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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴

با حضور مردم؛

شهید مدافع حرم در مهدیشهر تشییع شد/ وداع با حسین توکلی

شهید مدافع حرم در مهدیشهر تشییع شد/ وداع با حسین توکلی

مهدیشهر - پیکر مطهر حسین توکلی، شهید مدافع حرم و از افغانستانی‌های مقیم استان سمنان، بر دستان مردم متدین، قدرشناس و خداجوی شهرستان مهدیشهر تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع پیکر شهید مدافع حرم، حسین توکلی از گردان فاطمیون مدافعان حرم که در مبارزه با دشمن تکفیری در روز بیست و پنجم مهرماه سالجاری به شهادت رسیده بود، صبح شنبه با حضور مسئولان، مردم، خانواده شهدا و عاشقانه به فرهنگ اهل بیت(ع) و شهادت در مهدیشهر برگزار شد.

پیکر شهید توکلی از دقایقی پیش بر روی دستان مردم قدرشناس مهدیشهر از میدان شهدا تشییع و قرار است در گلزار طالب آباد این شهرستان تا دقایقی دیگر به خاک سپرده شود.

عصر امروز اما آئین یادبود این شهید بزرگوار نیز با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مسجد شیخ محمود استعلامی مهدی‌شهر برگزار خواهد شد.

شامگاه گذشته نیز آئین وداع با پیکر این شهید بزرگوار در مهدیشهر برگزار شد.

حسین توکلی ۲۸ ساله دارای دو فرزند در نبرد با تکفیری های داعش به شهادت رسید.

وی از افغانستانی های مقیم ایران و اعزامی از گردان فاطمیون بود.

کد مطلب 4160282

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