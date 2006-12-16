بیشترین بازدهی در مقابل کمترین توجه/ تبعیض بین رشته های ورزشی و به انزوا رفتن ورزش معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم توسعه نسبی ورزش برای معلولان وضعیت ورزش این قشر در کشور و به خصوص شهرستان ها نامناسب است و اغلب ورزشکاران در شهرستان ها از کمترین امکانات ورزشی نیز بی بهره هستند.

وعده های مسئولان در خصوص تحقق بخشی از نیازهای ورزشی این قشر به خصوص در شهرستان ها تاکنون محقق نشده و اغلب توانمندی های ورزشکاران معلول به رغم قابلیت جهانی شدن درحدهمان شهرستان باقی می ماند.

از سوی دیگر هزینه های ورزش معمولا برای افراد معلول سنگین تر است و از آنجایی که این قشر به لحاظ معلولیت هزینه های خاصی علاوه بر زندگی روزمره دارند پرداخت مبلغی به عنوان هزینه ورزشی برای آنان مشکل است.

نخبگان زیادی در بین معلولان و جانبازان کشور وجود دارند که به دلیل سیاست رشته سالاری در اغلب نقاط کشور به کار گرفته نمی شوند و این موضوع یکی از دلایل توسعه نیافتگی ورزش کشور ماست.

یک جانباز 70 درصد مازندرانی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در سازمان تربیت بدنی و ادارات تابع آن به خصوص در شهرستان ها معمولا بر اساس سلایق شخصی عمل می شود و رشته سالاری حاکم بر ورزش کشور سدی مقابل توسعه ورزش کشور به خصوص ورزش معلولان می شود.

وی که خواست نامش مطرح نشود خاطر نشان کرد: من ورزش را از محروم ترین نقاط کشور آغاز کرده ام و با وجود 70 درصد جانبازی تاکنون 15 مدال بین المللی و 47 مدال طلای ملی کسب کرده ام اما تفاوتی با یک ورزشکار گمنام در یک باشگاه معمولی ندارم.

این جانیاز تصریح کرد: نگاه ها به خصوص به ورزش معلولان و جانبازان سطحی است و بسیاری از ورزش ها به خصوص در بخش معلولان و بیشتر در شهرستان ها از توسعه بازمی مانند.

وی یادآور شد: حمایت های صورت گرفته از معلولان برای گذران یک زندگی عادی و روزمره کافی نیست، پس چگونه یک معلول جانباز باید هزینه های ورزشی را در کنار سایر مخارج خانواده تامین کند؟ به همین لحاظ از مسئولان ورزش کشور انتظار می رود حداقل ورزش معلولان را در شهرستان ها رایگان کنند.

یکی از قهرمانان کشوری نابینا که ده ها مدال در چندین رشته ورزشی کسب کرده است نیز در این خصوص گفت: ورزشکاران نابینا در کرج که دومین کلانشهر بزرگ کشور است حتی یک مربی ورزشی در رشته دلخواهشان ندارند. به عنوان نمونه رشته دوومیدانی نابینایان کرجی مربی ندارد. ما فقط آموزش های اولیه را فرا گرفتیم و بعد از آن خودمان به تمرین پرداخته ایم .

غلامرضا نوری افزود : ورزشکاران پرتاب دیسک و وزنه هم مربی ندارند. در ثانی برای تمرین در این رشته ها زمین چمن در اختیار معلولان قرار نمی گیرد و زمین فقط به فوتبالیست ها داده می شود و ما ناچار هستیم در حاشیه زمین تمرین کنیم که به دلیل نابینا بودن ما و شلوغ بودن اطراف برای خود و دیگران مشکل ایجاد می کنیم .

وی افزود : نابینایان ورزشکار کرجی از رکورد داران کشوری هستند و قابلیتهای بالقوه بسیاری دارند، ولی به دلیل کمبود بودجه در سالهای گذشته در دو قدمی پایتخت همیشه از حداقل امکانات محروم بوده ایم .

نوری تصریح کرد : بی توجهی به ورزش معلولان مختص کرج نیست و در سطح وسیع تر در کشور مطرح است و به رغم آنکه رکوردهای نابینایان ایرانی از رکوردهای ورودی تیم ملی و سطح جهانی فاصله زیادی ندارد به جهت نداشتن مربی فعالیت این ورزشکاران فقط در سطح کشوری محدود شده است .

به گزارش مهر، عدم تعهد مسئولان به وعده های خود در خصوص ورزشکاران به خصوص معلولان در بسیاری موارد باعث دلزدگی آنها از جامعه و ورزش می شود و آنها را به کنج عزلت می کشاند.

مسئول هیات ناشنوایان کرج در این خصوص به مهر گفت: تیمهای والیبال بزرگسالان ناشنوای کرج سال گذشته در مسابقات کشوری مقام اول و دوم را کسب کردند که برابر مقرارت سازمان بهزیستی کشور باید به نفرات اول 600 هزار و نفرات دوم 400 هزار ریال به عنوان پاداش بدهند اما بعد از گذشت یک سال و نیم مشخص شده که این پاداش ها توسط افراد دیگری غیر از ورزشکاران معلول دریافت شده و حتی به نام اعضای تیم رسید صادر شده است.

مجید زینعلی افزود: در حالیکه ورزشکاران رشته های فوتبال و کشتی و ... با مبالغ میلیونی مورد تشویق واقع می گیرند چرا حق چند معلول که بسیار هم ناچیز است پایمال می شود؟ حقی که هر چند رقم آن کم است اما اعطای به موقع و کامل آن می تواند زمینه ساز حضور در اجتماع و فعالیت سازنده باشد.

در حالیکه تمام مدال های ورزشی بخش بانوان توسط بانوان معلول در میادین بین المللی کسب شده و معلولان و جانبازان ایرانی در عرصه های مخلتف همواره خوش درخشیده و کارنامه درخشانی از معلولان ایرانی ارائه کرده اند، بی توجهی به مسائل و مشکلات این قشر جای بسی تامل دارد.

رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ورزشکاران معلول تاکنون سهم قابل توجهی در کسب عناوین ملی و بین المللی برای ایران داشته اند و توجه ویژه و بیشتر به این قشر ضرورتی انکارناپذیر است.

محمود خسروی وفا افزود: درسال های گذشته اعتبارات ورزش های معلولان و امکانات ورزشی آنها چندان قابل توجه نبوده است اما در سال جاری این رقم افزایش یافته است و کمیته ملی المپیک نیز اعتباراتی برای ورزش قهرمانی معلولان منظور کرده است.

وی خاطر نشان کرد: بیش از 18 طرح ورزشی عمرانی ویژه بانوان و 30 طرح ویژه آقایان معلول و جانباز تا پایان سال جاری در اقصی نقاط کشور به بهره برداری می رسد و بحث توسعه ورزش های معلولان و امکانات آنها از چند سال قبل در دستور کار سازمان تربیت بدنی قرار گرفته است.

خسروی وفا یاد آور شد: ساخت این طرح ها از سه سال پیش آغاز شده و بهره برداری ازآنها به مرور وضعیت ورزش معلولان و جانبازان را بهتر خواهد کرد.

وی سهم اعتبارات فدراسیون ورزشی معلولان و جانبازان از سازمان تربیت بدنی در سال جاری را پنج میلیارد و 550 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: 20 میلیارد ریال نیز توسط کمیته ملی المپیک برای رشته های قهرمانی جانبازان و معلولان تخصیص داده شده است.

خسروی وفا اظهارداشت: در طرح جامعه ورزشی یک پله ترقی در سکوهای مسابقات جهانی داشته ایم که بخشی از آن مربوط به معلولان است و امید می رود با حضور 150 ورزشکار معلول و جانباز در 14 رشته ورزشی در مسابقات بین المللی مالزی در آذرماه سال جاری جایگاه ورزش ایران در جهان ارتقا یابد.

به گفته وی هم اکنون بیش از 80 هزار جانبار و معلول در رشته های مختلف ورزشی در اقصی نقاط کشور فعالیت می کنند.

مدیرعامل انجمن نخبگان معلول کشور نیز در این خصوص گفت: بر اساس قانون باید یک درصد از بودجه تمامی دستگاه ها به ورزش اختصاص یابد که هر دستگاه نیز باید 30 درصد این بودجه را در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار دهد.

محمودعلی محمدی گفت: هم اکنون وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم از این قانون متثنی هستند و تمامی اعتبارات مربوط به ورزش در آن وزارتخانه ها هزینه می شود در حالی که سازمان بهزیستی از این قانون مستثنی نشده است و باید 30 درصد از اعتبارات ورزش خود را در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار دهد.

وی افزود: ورزش معلولان به عنوان یک شاخصه حقوق بشر باید در کشور ما بیشتر مورد توجه قرار بگیرد زیرا به ورزش به عنوان یکی از راههای توانبخشی نگاه می شود و جایگاه خاصی در توانبخشی معلولان دارد بنابراین معلولان نیازمند ملاحظات بیشتری در ارتباط با ورزش هستند.

علی محمدی با انتقاد از تفاوت در برخورد با قهرمانان معلول و عادی افزود: فدراسیونهای ورزشی به مدال آوران ماهیانه مبلغی را به عنوان جایزه پرداخت می کند در حالیکه این مبالغ برای ورزشکاران معلول مدال آور بسیار کمتر است و احساس تبعیض وجود دارد .

وی گفت: با وجود تمام تنگناهای سازمان تربیت بدنی باید به گونه ای مدیریت شود که احساس تبعیض در میان ورزشکاران معلول با سایرین احساس نشود .

به گزارش مهر، درماه اخیر موفقیت های قابل توجهی توسط تیم های اعزامی ایران به مسابقات آسیایی معلولان در مالزی به دست آمده است . چهار تیم ایرانی بسکتبال با ویلچر، گلبال مردان و زنان و فوتبال راهی فینال شدند و درسه رشته والیبال ، بسکتبال و فوتبال عنوان قهرمانی کسب شد ضمن آنکه مدال های رنگارنگی در رشته های شنا ، تیر و کمان و تنیس روی میز توسط معلولان اعزامی به این مسابقات به دست آمد.

برای اولین بار در ورزش معلولان کشور رئیس سازمان تربیت بدنی در نامه ای به رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان ضمن تبریک موفقیت های به دست آمده تصریح کرده است: به برندگان مدال طلا 100 ، نقره 60 و برنز 40 میلیون ریال پاداش پرداخت می شود و از دست اندرکاران این موفقیت تقدیر خواهد شد

امید است این پاداش ها که البته قابل مقایسه با پاداش های ورزشکاران سالم نیست به موقع به مدال آوران ایران پرداخت شود و به سرنوشت پاداش های قبل مبتلا نشود. ضمن آنکه این انتظار وجود دارد تک تک مدال آوران این تیم از سوی مسئولان شهر خود مورد تقدیر واقع شوند تا ضمن تجدید روحیه برای ادامه راه و کسب موفقیت های جدید ترغیب شوند.