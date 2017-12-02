۵۰۰ میلیارد تومان علوم پزشکی مازندران بدهی دارد/مرگ ۳ مادر باردار

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره وضعیت مالی بیمارستان های استان با اشاره به وجود مشکلاتی در حوزه بیمه ها و تامین نشدن منابع گفت: در حال حاضر ۶۰۰ میلیارد تومان از بیمه ها طلب داریم و بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان نیز بابت ملزومات پزشکی، داروها، پرسنلی و غیره بدهی داریم.

وی با بیان اینکه هزینه های سلامت در دنیا سقف ندارد به رابطه اقتصاد با سلامتی اشاره و تصریح کرد: اگر دیدگاه سلامت محور نداشته باشیم دچار مشکل می شویم.

وی با تاکید بر اینکه نباید بین بیماری های روحی و روانی مرزبندی شود افزود: از اینرو ساخت بیمارستان های تک تخصصی روانی بر اساس ایده سازمان جهانی بهداشت ممنوع شده است.

وی درباره کمپین بیایید درباره افسردگی صحبت کنیم گفت: ۸۰ درصد افسردگی ها به صورت ساده و با داروهای اولیه قابل درمان است اما در صورت عدم درمان تبدیل به اختلالات رفتاری خواهد شد.

موسوی در زمینه ساخت بیمارستان هزار تختخوابی ساری گفت: این بیمارستان با مشارکت کره ای ها انجام می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره طرح پزشک خانواده با اشاره به اینکه برخی تکالیفی در برنامه ششم توسعه مشخص شده است افزود: تکلیف مراجعه مردم و سیستم ارجاع باید روشن شود.

وی با بیان اینکه در سیستم پزشک خانواده براساس شواهد تصمیم گیری می شود از تشکیل تیمی شامل محققان برجسته حوزه سلامت خبر داد و گفت: این تیم در زمانبندی مشخص موارد لازم درباره پزشک خانواده را بررسی می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر اینکه پزشک خانواده اجرا شده، طرح نهایی نیست گفت: یکی از اساسی ترین گامهای لازم در این زمینه، بحث های فرهنگی است.

وی با عنوان اینکه توقع داریم دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بسیاری از حوزه ها پیشرو باشد خواستار برنامه ریزی برای رفع مشکلات شد.

موسوی با اشاره به ثبت سه مورد مرگ مادران باردار گفت: سال گذشته چهار مورد مرگ مادران باردار در استان ثبت شده بود.