مد و طراحی لباس باید در کشور به یک علم تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قبادی؛ دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس با بیان این موضوع که اینگونه مراکز آموزشی به روز باید در کشور هرچه بیشتر تولید محتوای به روز آموزشی کنند گفت: همکاری دولت با مراکز آموزشی باید منجر به تولید آثار فاخر شود و نه تنها در کشور بلکه در کلیه حوزه‌های بین‌الملل نیز نمود داشته باشد.

وی با بیان اینکه در جشنواره لباس فجر شاهد حضور حجم بیشتر طراحان جوان حرفه‌ای هستیم افزود: امروزه مد و طراحی لباس به یک علم مبدل شده و بهره برداری فرهنگی و اقتصادی از این صنعت به وفور دیده می شود.

قبادی خاطر نشان کرد: امروزه طراحان حوزه مد و لباس ساختاری نوگرایانه در جوامع دارند که این نوگرایی درخواست بشر است و به هنرجویان توصیه می‌کنم با خلاقیت هرچه بیشتر در کارهای خود از نوگرایی بهره مند شوند و کارهای خود را به صورت مجموعه ای از طراحی همچون طراحی پارچه، کیف و کفش زیورآلات ارائه کنند تا بتوانند در آینده تبدیل به یک برند شوند.

دبیر کارگروه مد و لباس در خصوص مهمترین نکاتی که طراحان باید به آن توجه کنند اذعان داشت: باید بتوانیم شاهد نمادها و نشانه های کاملا ایرانی و اسلامی در طراحی‌ها شویم.

وی در مورد ارائه محتوای مکتوب در مورد مد و لباس اذعان داشت: به جز آنکه ما محتوای علمی و دانشگاهی داشته باشیم ما باتولید محتوای غنی و ارائه متنون کتبی و مقالات و طرح های پژوهشی و اجرایی و با همکاری مراکز علمی خصوصی همچون مجتمع فنی تهران میتوانیم با ارتباط با صنایع و شرکتهای ضمن آموزش های به روز و مورد نیاز بازار کشور به گسترش صنعت مد و لباس کمک بسزایی کنیم.

وی در مورد ورود مجتمع فنی تهران به عنوان یک مرکز آموزشی برای تدوین سیلابس‌های درسی روز دنیا برای مد و لباس اضهار داشت: امیدوارم مجتمع فنی تهران بتوانند نقش بسزایی در ساماندهی و ارائه استانداردهای آموزشی و مهارتی در کشور ایفا کند.

قبادی، در خصوص استفاده از لباس های ایرانی و اسلامی و ترویج آنها توسط هنرمندان عنوان داشت: اکثر هنرمندان یک طراح را کنار خود دارند و با شاخص های خود که در اختیار طراحان می‌گذارند لباس‌های خود را طراحی می‌کنند امیدوارم هنرمندان شاخص‌های هنری ایرانی مد نظر قرار دهند.

وی همچنین افزود مدل‌های لباس اجتماعی برخلاف رسوم اجتماعی تغییر نمی یابد و باید بتوانیم چندین مدل اجتماعی را طراحی و خلق کنیم.

این مراسم پس از بازدید از نمونه کارهای هنرجویان مجتمع فنی تهران پایان یافت.