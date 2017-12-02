تشریح گزارش ۱۰۰ روزه سازمان بهزیستی کشور در دولت دوازدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنیبندپی در تبیین و تشریح گزارش ۱۰۰ روزه سازمان بهزیستی کشور به طرح ایجاد اشتغال از طریق تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی اشاره کرد و گفت: تشکیل و ظرفیتسازی برای یکهزار گروه خودیار و تشکیل بیش از ۳۰۰ گروه خودیار با حدود ۴ هزار و ۵۰۰ عضو که طی ۶ ماهه اول سال بیش از ۵۰ درصد اعضاء موفق به اشتغال از طریق کسب و کارهای خرد در روستا شدهاند.
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور توسعه مراکز اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر تا پایان سال جاری را از دیگر اقدامات بهزیستی برشمرد و افزود: اورژانس اجتماعی در ۱۵۰ شهر و شهرستان که جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر داشتهاند در شهریور سال جاری با حضور معاون رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.
وی، واگذاری ۲ هزار و ۲۶۹ واحد مسکونی به معلولان و مددجویان تحت پوشش، راهاندازی سامانه ثبت الکترونیکی طلاق در ۴ استان و راهاندازی ۳۰ مرکز جامع خدمات بهزیستی در مناطق محروم در راستای ارائه خدمات پیشگیری، توانبخشی و توانمندسازی را از دیگر اقدامات بهزیستی در ۱۰۰ روز کاری دولت دوازدهم برشمرد.
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