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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرد:

تشریح گزارش ۱۰۰ روزه سازمان بهزیستی کشور در دولت دوازدهم

تشریح گزارش ۱۰۰ روزه سازمان بهزیستی کشور در دولت دوازدهم

رئیس سازمان بهزیستی گزارش ۱۰۰ روزه سازمان بهزیستی کشور در دولت دوازدهم را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی در تبیین و تشریح گزارش ۱۰۰ روزه سازمان بهزیستی کشور به طرح ایجاد اشتغال از طریق تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی اشاره کرد و گفت: تشکیل و ظرفیت‌سازی برای یکهزار گروه خودیار و تشکیل بیش از ۳۰۰ گروه خودیار با حدود ۴ هزار و ۵۰۰ عضو که طی ۶ ماهه اول سال بیش از ۵۰ درصد اعضاء موفق به اشتغال از طریق کسب و کارهای خرد در روستا شده‌اند.

 معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور توسعه مراکز اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر تا پایان سال جاری را از دیگر اقدامات بهزیستی برشمرد و افزود: اورژانس اجتماعی در ۱۵۰ شهر و شهرستان که جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر داشته‌اند در شهریور سال جاری با حضور معاون رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.

وی، واگذاری ۲ هزار و ۲۶۹ واحد مسکونی به معلولان و مددجویان تحت پوشش، راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیکی طلاق در ۴ استان و راه‌اندازی ۳۰ مرکز جامع خدمات بهزیستی در مناطق محروم در راستای ارائه خدمات پیشگیری، توانبخشی و توانمندسازی را از دیگر اقدامات بهزیستی در ۱۰۰ روز کاری دولت دوازدهم برشمرد.

کد مطلب 4160673
مهناز قربانی مقانکی

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