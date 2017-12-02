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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

۱۱۲ میلیون دلار سفارش کالا در مازندران ثبت شده است

۱۱۲ میلیون دلار سفارش کالا در مازندران ثبت شده است

ساری - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، به ثبت ۷۸۹ مورد کالا اشاره و ارزش آن را بیش از ۱۱۲ میلیون دلار اعلام کرد.

محمد محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا پایان آبان ماه ۷۹۸ ثبت سفارش کالا در سازمان صنعت، معدن وتجارت استان انجام شده و بیشترین سفارشات ثبت شده متعلق به ماه مهر است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران ارزش سفارشات ثبت شده را بیش از ۱۱۲ میلیون دلار اعلام و تصریح کرد: سفارشات ثبت شده از محل ارز  بانکی با ارزش بیش از ۸۸ میلیون  دلار بیش ترین مقدار را به خود اختصاص داده است.

محمدپور کارت های بازرگانی صادرشده در طی ۸ ماه نخست سالجاری را در سه گروه حقیقی، حقوقی و تعاون نام برد و افزود : در این مدت  تعداد  ۱۱۳ کارت بازرگانی صادر شده و در این ۸ ماه تعداد۱۹۰ کارت بازرگانی تمدید و  ۷۱ فقره کارت بازرگانی نیز ابطال، تعلیق، تغییر و انتقال یافته است.

کد مطلب 4160810

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