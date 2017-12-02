«امانوئل ماکرون» خواستار انحلال نیروهای الحشد الشعبی عراق شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه که میزبان «نیچروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق است، از عراق خواست همه گروه های نظامی در این کشور از جمله «الحشد الشعبی» منحل شوند.

این اظهار نظر رئیس جمهور فرانسه در حالی مطرح می شود که نیروهای الحشد الشعبی بخشی از نیروهای مسلح قانونی عراق و تحت نظر «حیدر العبادی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراقی است.

با این حال رئیس جمهور فرانسه در نشست خبری مشترک با بارزانی تأکید کرد که کشورش از حقوق کُردها در عراق در چارچوب قانون اساسی این کشور حمایت می کند و از نقش عراق در مقابله با تروریسم تمجید کرد.

ماکرون اعلام کرد که طرحی چندبندی برای مذاکره جامع میان اربیل و بغداد ارائه کرده است تا همه موضوعات مورد اختلاف میان دو طرف حل و فصل شود.

رئیس جمهور فرانسه تأکید کرد که در دیدار با نیچروان بارزانی و «قباد طالبانی» معاون بارزانی در خصوص روابط تاریخی فرانسه با کُردها و جنگ علیه تروریسم را مورد بررسی قرار داده است.

به گفته ماکرون گفتگو میان بغداد و عراق باید شامل چند هدف مهم باشد، احترام به قانون اساسی عراق، بسط حاکمیت دولت مرکزی در تمام گذرگاه های مرزی، انحلال همه گروه های مسلح، تقسیم درآمد دولت به صورت مساوی میان همه اقلیت های کشور و ایجاد عراقی با ثبات و امن. وی همچنین تأکید کرد که باید ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق در خصوص مناطق مورد مناقشه پیاده شود.

نخست وزیر اقلیم کردستان نیز اعلام کرد که در دیدار با ماکرون ۴ موضوع اساسی را مورد بررسی قرار داده است که یکی از این موضوعات تعهد به عراقی یکپارچه است.

نخست وزیر اقلیم کردستان اعلام کرد آمادگی دارد با بغداد بر اساس قانون اساسی عراق گفتگو کند و تأکید کرد که به عقیده او فرانسه نقش مهمی در پایان اختلافات بغداد و اربیل بازی می کند.

بارزانی گفت که تصمیم اقلیم کردستان برای احترام به تصمیم دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر لغو همه پرسی اقلیم کردستان، به معنای این است که در مرحله جدیدی هستیم و ما همه پرسی را پشت سر گذاشته و اقلیم کردستان موضع خود را نسبت به این موضوع اعلام کرد.