به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «بیست و سه» نوشته احسان رحیمی تمبی با کارگردانی مسلم رضایی آذر و دی ۹۶ در تماشاخانه سرو به صحنه می رود.

«بیست و سه» داستان رزمنده ای را پس از جنگ روایت می کند که دچار مردن های پی در پی شده و هر بار همسرش اجازه دفن شوهرش را نمی دهد و او را باز می گرداند و در این بین مرد با سماجت سعی در روایت مردن‌هایش دارد تا شاید اولین مردنش را به یاد بیاورد.

در این نمایش بازیگرانی چون پروا آقاجانی، فرهاد تفرشی، احمد صمیمی و مسلم رضایی ایفای نقش می‌کنند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مدیر تولید: داراب پور ابراهیم، طراح صحنه: احسان برون، طراح نور: رضا خضرایی، طراح لباس: مریم اسکندری، آهنگسازان: علی جانبازی، وحید هوشیانی، دستیار کارگردان: نیلوفر فاطمی، مدیر صحنه: امین حاجبی، عکاس: مریم پرهیزکار.