به گزارش خبرگزاری مهر، علی میری در خصوص آخرین وضعیت آمادگی خود قبل از حضور در رقابت دسته ۸۵ کیلوگرم مسابقات قهرمانی جهان در آناهیم آمریکا اظهار داشت: آمادگی بدنی خیلی خوبی دارم. در این چهار ماه که به صورت مستمر و مداوم در اردوهای تیم ملی حضور داشتم، جزو نفرات اصلی اعزام به مسابقات جهانی بودم و با تمرینات پرفشار و سنگین به آمادگی صد درصد رسیده ام.

وی ادامه داد: سطح مسابقات در اوزان ۶۹ و ۷۷ کیلوگرم خیلی بالا بود. امیدوارم بتوانم وزنه هایی که در تمرینات زدم را اینجا نیز تکرار کنم تا به امید خدا و با دعای مردم ایران در رقابت دسته ۸۵ کیلوگرم مسابقات جهانی، مدالی ارزشمند بدست بیاورم.

میری در خصوص غیبت ۹ کشور به دلیل محرومیت در رقابتهای جهانی گفت: اگر تیم هایی که به علت دوپینگ در این مسابقات محروم شدند در رقابتها حضور پیدا می کردند هم مشکلی در کار ملی پوشان ایران ایجاد نمی کرد.

نایب قهرمان ۲۰۱۵ جوانان جهان در پایان در خصوص نفرات برتر وزنه برداری جهان که در تیم ملی ایران حضور دارند، تاکید کرد: در تیم ملی ایران، قهرمانان المپیک و جهان مثل کیانوش رستمی، سهراب مرادی، بهداد سلیمی و سعید علی حسینی حضور دارند. البته هدف اصلی ما کسب بهترین نتیجه تیمی است تا قهرمان جهان شویم.