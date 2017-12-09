محمود زنده نام کارگردان نمایش «پدر» که این روزها در تماشاخانه شهرزاد روی صحنه است در این باره به خبرنگار مهر گفت: در فضای امروز تئاتر و در رقابت با نمایش های پرهزینه و دولتی که حمایت های زیادی را به همراه دارند و با پوشش تبلیغاتی گسترده اجرا می شوند این نمایش که نمایشی خصوصی است و با امکانات شخصی و غیر دولتی به صحنه می رود، بازخوردهای خوبی دریافت کرده که باعث دلگرمی گروه است.

وی درباره انتخاب نمایشنامه «پدر» توضیح داد: از ساناز فلاح فرد به دلیل ترجمه مجموعه «درام معاصر فرانسه» تشکر می کنم چون خوانندگان از طریق این کتاب با ادبیات و درام فرانسه آشنا می شوند. نمایشنامه های فلوریان زلر نیز جزو این مجموعه محسوب می شود که «پدر» نیز از جمله آنها است. من با خواندن این نمایشنامه شناخت جدیدی نسبت به درام پیدا کردم و علاقه مند شدم این دریافت جدید از درام روز جهان را به منصه ظهور بگذارم و مخاطبان تئاتر را نیز با آن آشنا کنم.

زنده نام درباره شیوه اجرایی نمایش بیان کرد: از آنجایی که متن دارای هزارتوی خاصی است که از آشفتگی ذهن پدر در نمایشنامه الهام می گیرد، ترجیح دادم در اجرا از پیچیدگی استفاده نکنم و شیوه اجرایی به شکلی ساده انتخاب شود چون در غیر این صورت امکان داشت مخاطب کار را پس بزند به همین دلیل تلاش کردیم شیوه روان، ساده، انتزاعی و خلاصه شده ای را برای اجرا در نظر بگیریم که این سادگی در دکور، اکسسوار و وسایل صحنه هم به چشم می خورد. تلاش ما این بوده که خیلی سلیس و راحت قصه و پیام اثر منتقل شود که به نظر می رسد مخاطب هم از سادگی کار استقبال کرده است. همچنین به دلیل کمبود سالن های اجرا ما مجبور هستیم این نمایش را بین ۲ نمایش دیگر به صحنه ببریم که همین فشردگی و مدت زمان اندکی که برای چیدن صحنه در اختیار داریم، باعث شد دکور کم حجمی داشته باشیم و البته از خلاقیتمان نیز کم شود.

این کارگردان درباره مضمون نمایش یادآور شد: مضمون این نمایش موضوع روز جهان در حال توسعه و پیشرفته است. این روزها خانواده ها از خانواده های گسترده به خانواده های هسته ای تبدیل شده اند و معضلات و مشکلات متعددی گریبان گیرشان شده است که یکی از این مشکلات افراد سالخورده و کهن سال خانواده ها هستند. این افراد دچار عارضه هایی می شوند که یکی از آنها آلزایمر است که متاسفانه مشکلات فرزندان این پدر و مادرها باعث کم توجهی به آنها می شود و بیماریشان را تشدید می کند.

وی ادامه داد: پیام نمایش «پدر» در لایه سطحی و کلی به بررسی و تحلیل آلزایمر در بین سالمندان می پردازد که مخاطبان با پدر نمایش احساس همذات پنداری می کنند. پیام دیگر نمایش که مستتر در کار است این است که مشکل اصلی جوامع ابتلا شدن پدر و مادرها به بیماری آلزایمر نیست بلکه مشکل اصلی از آنجایی است که فرزندان، آنها را فراموش می کنند. ما در این نمایش از فرزندان می خواهیم که والدینشان را درک کنند و گرفتاری های زندگی باعث نشود که آنها را فراموش کنند حتی اگر با بیماری فراموشی دست و پنجه نرم کنند. نمایش «پدر» یک اثر خردمند و اندیشه گرا است که با شکل بازاری تئاتر و کمدی های سخیف و نمایش های لاله زاری مدرن که با کمک کنسرت و موسیقی و خواننده مخاطبان را به سالن می کشانند، مقابله می کند.

زنده نام در پایان درباره شایعه پرداخت دستمزد خارج از عرف به برخی از بازیگران نمایش توضیح داد: این نمایش تهیه کننده دارد اما تهیه کننده به شکل شخصی از کار حمایت می کند و نمایش حامی مالی ندارد و خصوصی اجرا می شود. دستمزد بازیگران نمایش و هزینه ای هم که برای کار شده است نامتعارف نیست. دستمزد بازیگران دستمزد متعارفی است که بازیگران دیگری که در همین مجموعه شهرزاد یا تئاتر شهر و ایرانشهر به صحنه می روند، دریافت می کنند. چنگیز جلیلوند نیز بسیار به ما لطف کرد و علیرغم مشغله زیاد و گرفتاری هایی که داشت با حداقل دستمزد با ما همکاری کرد.

چنگیز جلیلوند، میرطاهر مظلومی، فقیهه سلطانی، محسن بهرامی، ساناز فلاح فرد و سوگل خالقی بازیگران نمایش «پدر» هستند که تا پایان آذرماه در تماشاخانه شهرزاد روی صحنه است.