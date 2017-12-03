همکاری ایران و مجارستان در زمینه ساخت بیمارستان و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در دیدار وزیر اقتصاد ملی مجارستان، اظهارداشت: از حضور معاون پارلمانی ریاست جمهوری کشور مجارستان در مراسم تحلیف دکتر روحانی و همچنین از مواضع کشور مجارستان در موضوع برجام همراه با کشورهای اروپایی تشکر می کنیم.

وی افزود: از سیاست خارجی مجارستان برای توسعه روابط با کشورهای شرق و جنوب استقبال می کنیم و طبیعی است که در حوزه های مختلف زیست محیطی، نفت، گاز، کشاورزی و صنعت دارویی و سایر صنایع وابسته می توان همکاری های بیشتری نسبت به گذشته داشته باشیم.

وزیر بهداشت ادامه داد: متاسفانه بعداز تحریم ها، سطح مبادلات جاری ایران و مجارستان به شدت کاهش پیدا کرد و اگر اشتباه نکنم، این مبادلات نسبت به دهه ۸۰ به بیش از یک ششم کاهش یافت و امیدوارم در فرصت جدید حوزه های بیشتری (به خصوص سلامت) را برای همکاری شاهد باشیم.

هاشمی گفت: تصور می کنم که ما بتوانیم با کشور مجارستان هم در زمینه ساخت و تجهیز بیمارستان ها و هم در زمینه تجهیزات پزشکی و صنعت دارو همکاری های اقتصادی داشته باشیم.

وزیر بهداشت گفت: اگرچه که این همکاری ها امروزه در زمینه آموزش وجود دارد و حدود ۴ هزار فارغ التحصیل از دانشگاه های مجارستان و ۲ هزار نفر دانشجوی درحال تحصیل در این کشور داریم.

هاشمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رویکرد وزیر از این سفر اقتصادی است، بنابراین بیشتر در این حوزه و فرصت هایی که در این مقوله وجود دارد را معرفی می کنم، لذا در حوزه دارویی سهم مجارستان بسیار کم است و می تواند افزایش یابد.

وی گفت: در زمینه تجهیزات هم کمتر از ۳ میلیارد دلار مبادلات جاری داریم که این عدد هیچ است و ما ۹۶ درصد دارو و ۳۵ درصد تجهیزات پزشکی موردنیاز خود را در داخل کشور تولید می کنیم، اما از نظر ریالی ارزش واردات ما در حوزه دارو یک چهارم نیاز بازار است یعنی درست است که کمتر از ۵ درصد واردات دارو داریم اما ۲۵ درصد ارزش دلاری آن را تشکیل می دهد.

هاشمی تصریح کرد: تصور می کنم، اگر در بخش خصوصی مجارستان آمادگی وجود داشته باشد، امکان ساخت بیمارستان و تجهیز آن و توسعه صنعت دارویی در کشور ما وجود دارد و طبیعی است در ایران هم بخش خصوصی تمایل دارد در مجارستان در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی فعالیت کند.

وی بیان کرد: مطمئن هستم، سفر جناب وزیر برای دو دولت فرصت جدیدی را فراهم می کند تا در حوزه های مختلف روابط اقتصادی دو جانبه را ارتقا ببخشند و همچنین خواهیم توانست با همتایان خود اعم از بهداشت و آموزش عالی سطح روابط را در آینده توسعه بدهیم.

وزیر بهداشت در ادامه، گفت: مسئولیت حوزه اقتصادی بسیار سنگین است، به خصوص این روزها که ما هم گرفتار تدوین بودجه سال آینده کشور هستیم و نگاه مان به وزیر اقتصاد است.

هاشمی گفت: تصور می کنم اگر وزیر اقتصاد مجارستان مشکل مبادلات بانکی را حل کنند که حتما در جلسات بعدی شان به خصوص در اتاق بازرگانی مورد مطالبه بازرگانان ایرانی خواهد بود، بخش عمده کار راه خواهد افتاد.

وی در مورد محصولات مجاری ادامه داد: نسل جدید ما کمتر با پیشرفت های مجارستان در حوزه صنعت دانش پزشکی آشنا هستند و مثلا در رشته من که چشم پزشکی است، بهترین کمپانی ها در مجارستان وجود دارد و در این حوزه تجهیزاتی را راهی کشورهای دیگر می کند که ایران هم جزو آنهاست، برای نمونه یک نوع لیزر که مبدع آن مجارستان است و کشورهای آمریکایی و اروپایی هم لایسنس آن را از مجارستان خریداری کرده اند.

هاشمی افزود: بنابراین گام نخست معرفی توانمندی های مجارستان برعهده بخش خصوصی است، زیرا در ایران تجهیزات و دارو در اختیار بخش خصوصی است و دولت فقط نظارت کننده و سیاست گذار است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه ۹ برابر شدن واردات و افزایش صادرات از مجارستان به ایران خبر خوبی است، ادامه داد: امیدوارم این اتفاق در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی بین دو کشور رخ بدهد.

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: حتما برای توسعه روابط نیاز به حمایت ها و سرمایه های اجتماعی داریم و بورسیه های تحصیلی هم در این راستا است و متقابلا این آمادگی درایران به ویژه در رشته های پست گرجویت وجود دارد و ماهم آماده اعطای بورسیه به دانشجویان مجاری هستیم و البته دانشگاه های ما به ویژه دانشگاه هایی که در رتبه بندی بین المللی صاحب عنوان هستند، آماده ایجاد شعبه در مجارستان هستند که از جناب وزیر می خواهیم این امکان را برای آنها نیز فراهم کند.

در این دیدار تفاهم نامه ای بین وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد ملی مجارستان در زمینه توسعه سرمایه گذاری در حوزه سلامت به امضا رسید.