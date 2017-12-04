به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، این نمایشگاه از ۱۱ تا ۱۹ آذر به مدت ۹ روز در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر میلان با حضور ۱۲۰ کشور خارجی از ۵ قاره جهان در مساحتی بالغ بر ۱۵۰هزار مترمربع در ۱۶ سالن نمایشگاهی آغاز به کار کرده است.

جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه به‌عنوان میهمان افتخاری در فضایی بالغ بر هزار مترمربع با انواع محصولات صادراتی صنایع‌دستی در رشته‌های زیورآلات سنتی، سفال‌ و سرامیک، پته‌دوزی، سوزن‌دوزی، نقاشی پشت‌شیشه، چاپ باتیک، سراجی سنتی، فرش دستباف و سوغات حضور دارد.

این نمایشگاه یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های صنایع‌دستی جهان در قلب قاره اروپا است که در آستانه جشن‌های کریسمس و سال نو میلادی کشور ایتالیا به مدت ۹ روز کار فعالیت می‌کند و از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی (۱۲:۳۰ به وقت تهران) تا ساعت ۲۲:۳۰ فعالیت می‌کند.

پویا محمودیان مدیرکل دفتر صادرات معاونت صنایع‌دستی، انتخاب جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میهمان ویژه این نمایشگاه علاوه‌بر تحکیم ارتباطات و همکاری‌های فرهنگی‌وهنری میان دو کشور، تحقق اهداف اقتصادی و صادراتی، زمینه‌های مؤثر و حیاتی را برای ارتقای سطح بینش، افزایش بهره‌وری فرهنگی، حفظ اصالت فرهنگ‌ها و تحکیم ارتباطات سازنده و مطلوب دوجانبه دانست.

او همچنین کسب تجربه برای هنرمندان مشارکت کننده صنایع‌دستی در سطح بین‌المللی نسبت به نوع تقاضای بازار، فروش و آشنایی با بازار، تجار و تولیدکنندگان صنایع‌دستی کشورهای مختلف و تحقق اهداف بازرگانی صنایع‌دستی با رویکرد صادرات‌محور یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حضور در این نمایشگاه برشمرد و گفت: «در روز ۵ دسامبر غرفه‌های هنری جمهوری اسلامی ایران با حضور معاون صنایع‌دستی کشور، رئیس نمایشگاه‌های بین‌المللی آرتیجیانا و سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا افتتاح می‌شود و همایش دوساعته با عنوان «روز ایران» در سالن اجتماعات این نمایشگاه برگزار می‌شود که جلوه دیگری از هنر هنرمندان و صنعتگران ایران زمین و اشاعه فرهنگ و طراحی سبک خانه ایرانی با استفاده از محصولات صنایع‌دستی را به اطلاع مشارکت‌کنندگان می‌رساند.»