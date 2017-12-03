۲۴ طرح و پروژه در سفر به سیستان و بلوچستان مورد تصویب قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: برای من جای خرسندی بسیار است که اولین سفر استانی دولت دوازدهم از سیستان و بلوچستان آغاز شد.

وی افزود: در این سفر ۲۴ پروژه با اعتبار ۱۰۳۸ میلیارد تومان به تصویب رسید که ان شاء الله در سال های آینده این اعتبار به استان سیستان و بلوچستان اختصاص می یابد تا این طرح ها عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه افتتاح فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار اقدام بسیار مهمی است، ادامه داد: برای استفاده از ظرفیت بندر چابهار باید توسعه آن را در دستور کار قرار دهیم که ایجاد بزرگراه‌ و راه آهن در دستور کار قرار دارد.

رئیس جمهور ادامه داد: رونق تجارت در استان سیستان و بلوچستان به توسعه منطقه آزاد و بازرچه های مرزی وابسته است و بر اساس گزارش وزارت کشور دو بازارچه مرزی ما با دولت پاکستان باید فعال شود و در تلاشیم که در مجموع پنج بازارچه در استان سیستان و بلوچستان فعال شود.

وی با اشاره به وجود معضل حاشیه نشینی در استان سیستان و بلوچستان گفت: در خصوص مسائل مربوط به حاشیه نشینی اقدامات مختلفی توسط دولت برنامه ریزی شده است که به زودی اجرایی می شود.