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۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۰

رئیس جمهور در سیستان و بلوچستان:

۲۴ طرح و پروژه در سفر به سیستان و بلوچستان مورد تصویب قرار گرفت

۲۴ طرح و پروژه در سفر به سیستان و بلوچستان مورد تصویب قرار گرفت

چابهار - رئیس جمهور گفت: ۲۴ طرح و پروژه در سفر به سیستان و بلوچستان با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: برای من جای خرسندی بسیار است که اولین سفر استانی دولت دوازدهم از سیستان و بلوچستان آغاز شد.

وی افزود: در این سفر ۲۴ پروژه با اعتبار ۱۰۳۸ میلیارد تومان به تصویب رسید که ان شاء الله در سال های آینده این اعتبار به استان سیستان و بلوچستان اختصاص می یابد تا این طرح ها عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه افتتاح فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار اقدام بسیار مهمی است، ادامه داد: برای استفاده از ظرفیت بندر چابهار باید توسعه آن را در دستور کار قرار دهیم که ایجاد بزرگراه‌ و راه آهن در دستور کار قرار دارد.

رئیس جمهور ادامه داد: رونق تجارت در استان سیستان و بلوچستان به توسعه منطقه آزاد و بازرچه های  مرزی وابسته است و بر اساس گزارش وزارت کشور دو بازارچه مرزی ما با دولت پاکستان باید فعال شود و در تلاشیم که در مجموع پنج بازارچه در استان سیستان و بلوچستان فعال شود.

وی با اشاره به وجود معضل حاشیه نشینی در استان سیستان و بلوچستان گفت: در خصوص مسائل مربوط به حاشیه نشینی اقدامات مختلفی توسط دولت برنامه ریزی شده است که به زودی اجرایی می شود.

کد مطلب 4162162

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