رونمایی از مدل شتابدهی کسب و کارحوزه انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، چالش نوآوری انرژی های تجدیدپذیر و پاک با هدف ایجاد و توسعه کسب و کارهای مسئله محور با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری توسط شتابدهنده «ققنوس» مورد تایید این ستاد به عنوان شتابدهنده تخصصی در حوزه انرژی برگزار شد.

در طول سه روز برگزاری این رویداد کارگاه های آموزشی با حضور فعالان عرصه حوزه انرژی برگزار شد که در این کارگاه ها شرکت کنندگان بعد از تیم سازی با چالش های این حوزه آشنا شدند.

در پایان رویداد نیز تیم هایی که خروجی مناسبی داشتند مورد حمایت شتابدهنده «ققنوس» در راستای راه اندازی کسب و کار قرار گرفتند.

همچنین در این چالش «مدل شتابدهی کسب و کارهای حوزه انرژی» رونمایی شد. در این مدل حمایت ها شرکت هایی که به شتاب دهنده وارد می شوند تشریح شده است. در اختیار قرار دادن فضا، سرمایه اولیه و مشاوره برخی از این حمایت ها است تا استارتاپ های فعال در حوزه انرژی با دریافت این حمایت ها کسب و کار خود را شکل دهند و توسعه فعالیت ها در این حوزه را شاهد باشیم.

تیم «باتری مکانیکی»، تیم «تولید برق از مواد پیزوالکتریک»، تیم «ساختمان های انرژی صفر»، تیم «کفش پیزوالکتریک»، تیم «مهر خورشید»، تیم «نوربان» و تیم «کوهرنگ (سولار شیمی)» به عنوان تیم های ارائه دهنده ایده های نوین در حوزه انرژی تجدیدپذیر در این رویداد شرکت کرده بودند.

در اختتامیه این رویداد سه روزه که با حضور سیروس وطنخواه، دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران و احمد فیروزی، معاونت انرژی های تجدیدپذیر ستاد توسعه فناوری های حوزه انرژی در ساختمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران تجدیدپذیر برگزار شد، سه تیم اول نوآور از بین هفت تیم شرکت کننده معرفی شدند.

در بین این تیم ها سه تیم «مهر خورشید»، تیم «کفش پیزوالکتریک» و تیم «باتری مکانیکی» به ترتیب جایگاه های اول تا سوم را در این رقابت ها بدست آوردند.

ایده تیم «مهر خورشید» که جایگاه نخست این رقابت ها را بدست آورد، ارائه سیستمی نوین به منظور جمع آوری کمک های مردمی از خیریه های متنوع و استفاده از آن ها برای جهت دهی و بهبود سیستم های گرمایشی و برقی مدارس در مناطق محروم بود.