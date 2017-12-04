آمار نهایی داوطلبان کنکور دکتری ۹۷/ جزئیات آزمون و انتشار کارنامه

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۷ در ۷ گروه و ۲۴۶ کدرشته امتحانی برای پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، شبانه، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و پردیس های خودگردان صورت گرفت و ساعت ۲۴ شنبه ۱۱ آذر ۹۶ پایان یافت.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: بر اساس آمار نهایی تعداد ۲۳۳ هزار و ۳۹۱ نفر در این دوره از آزمون ثبت نام کرده اند که این تعداد در روز جمعه ۴ اسفند ۹۶ باهم به رقابت می پردازند.

وی یادآور شد: آزمون دکتری سال ۹۷ در گروه علوم انسانی ۶۳ کدرشته، در گروه علوم پایه ۴۶ کدرشته، در گروه فنی و مهندسی ۴۰ کدرشته، در گروه کشاورزی و منابع طبیعی ۳۵ کدرشته، در گروه هنر ۷ کدرشته، در گروه دامپزشکی ۲۶ کدرشته و در گروه هنر ۹ کدرشته برگزار می شود.

توکلی گفت: سطح سئوالات اختصاصی در این آزمون حسب مورد در حد داشتن اطلاعات و تجربیات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در هر رشته مطابق فهرست برنامه‌های مصوب شورای عالی برنامه درسی در دروس تخصصی ضریب چهار، آزمون زبان ضریب یک و آزمون استعداد تحصیلی ضریب یک است.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: برگ راهنما و کارت ورود به جلسه آزمون از روز سه شنبه اول اسفند ۹۶ در سایت سازمان سنجش قابل دسترسی است و داوطلبان باید از آن پرینت تهیه کنند.

وی خاطرنشان کرد: آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۷ برای پذیرش دانشجو در ۷ گروه و ۲۴۶ کدرشته امتحانی روز جمعه ۴ اسفندماه ۹۶ در حوزه های امتحانی مربوط در یک نوبت برگزار می شود.

توکلی اظهار داشت: پس از برگزاری آزمون کارنامه ای شامل نمرات خام و تراز و سایر موارد مورد نیاز برای داوطلب در هفته آخر فروردین ماه ۹۷ برای داوطلبان صادر می شود که داوطلبان با توجه به ضوابط و مندرجات کارنامه می توانند در صورت واجد شرایط بودن در نیمه اول اردیبهشت ماه ۹۷ نسبت به انتخاب کدرشته محل های انتخابی اقدام کنند.

وی یادآور شد: فهرست اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۷ در دهه اول شهریورماه ۹۷ بر روی سایت سنجش قرار می گیرد.