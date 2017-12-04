ارسال پیامک تبلیغاتی از سرشماره اپراتورهای موبایل ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت: در راستای حل مشکل مزاحمتهای پیامکهای تبلیغاتی به اپراتورهای موبایل تذکر داده ایم که از ارسال پیامک با سرشماره اپراتوری از هرگونه تبلیغ پرهیز کرده و تنها اطلاع رسانی خود را از طریق این پیامکها انجام دهند.

وی گفت: ارسال پیامک انبوه از سرشماره اپراتورها از هر قالبی خلاف است و بعضا دیده ایم که از سرشماره اپراتورها سرویس های ارزش افزوده ارسال می شود که این منطقی نیست.

جهرمی ادامه داد: در صورت مشاهده و گزارش این موارد با اپراتورها برخورد خواهد شد.

اجرای فاز سوم فیلترینگ هوشمند

وزیر ارتباطات در مورد آخرین وضعیت اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند با تائید اینکه اجرای فیلترینگ هوشمند روی یکی از شبکه های اجتماعی خارجی به دلیل پیاده سازی الگوریتم رمز موفقیت کامل نداشت، گفت: موضوع فیلترینگ هوشمند شامل دو بخش است که در کشور در حال پیگیری است.

وی توضیح داد: در یک فرایند، اجرای پروژه فیلترینگ در حال انجام است به نحوی که با پالایش هوشمند بسیاری از کانال های مستهجن و غیر اخلاقی شناسایی می شود و ما با همکاری که با سرویس ها داریم نسبت به مسدود کردن دسترسی سایت ها و کانال هایی با محتواهای غیر دینی و مستهجن برخورد می کنیم. در این زمینه این فرایند در حال پیگیری است و پروژه فیلترینگ مانند سابق پیش می رود.

وی گفت: اما بخشی از این پروژه نیز به صورت یک پروژه مجزا برای اعمال محدودیت روی یکی از شبکه های اجتماعی پیاده سازی شد که متاسفانه به دلیل آنکه بخشی از ترافیک این شبکه اجتماعی روی الگوریتم رمز رفت، اعمال سیاست فیلترینگ هوشمند ممکن نشد.

وی تاکید کرد: به همین دلیل تاثیرگذاری این پروژه بر روی این شبکه اجتماعی کم شده است اما به صورت کلی فرایند پالایش هوشمند در حال پیگیری است و فاز دوم آن اتمام یافته و در فاز سوم نیز تجهیزات آن تامین شده است که امیدواریم تا سه ماه دیگر این پروژه برای فضای عادی وب آماده پیاده سازی شود.

توصیه های وزیر ارتباطات برای کلاهبرداری های مرتبط با رجیستری

وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به اینکه پروژه ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل در شبکه مخابراتی کشور از فردا ۱۴ آذرماه وارد فاز دوم می شود، گفت: به مردم توصیه می کنیم که در اجرای این طرح روی رسانه های عمومی توجه بیشتری داشته باشند.

وی گفت: بار دیگر تاکید می کنیم که رجیستر کردن گوشی موبایل هیچ راه حلی بجز برقراری ارتباط با سرویس ۷۷۷۷ ندارد و هیچگونه هزینه اضافی نیز برای مشترکان در پی نخواهد داشت.

وی گفت: کاربران توجه داشته باشند که هیچگونه تماسی برای رجیستری با آنها صورت نمی گیرد و هیچ نیازی به کارت بانکی یا پسورد دوم و سناریوهایی از این قبیل که از سوی کلاهبردان اعلام می شود، نیست.

وی با بیان اینکه در این حوزه کلاهبرداران خلاقیت های زیادی برای کلاهبرداری به خرج می دهند، تاکید کرد: مردم به هیچگونه از این ترفندها توجه نکنند چرا که رجیستری با موضوعاتی مانند قرعه کشی و شرکت در مسابقات هیچ ارتباطی ندارد و به اطلاع رسانی های شفافی که در این زمینه صورت می گیرد توجه بیشتری داشته باشند.

وی گفت: این پروژه از فردا و با اجرا بر روی مدل های برند اپل آغاز می شود و ظرف ۴۵ روز آینده برای مابقی گوشی های موجود در بازار نیز به اجرا در می آیند.

کاهش چشمگیر هزینه اینترنت برای کاربران کم درآمد

وزیر ارتباطات موضوع افزایش قیمت اینترنت برای کاربران کم مصرف و کم درآمد را تائید نکرد و گفت: تعرفه های مصوب به نفع افراد کم درآمد بوده و هیچگونه افزایش هزینه ای برای این کاربران در استفاده از اینترنت با مدل جدید قیمت گذاری دیده نمی شود.

وی گفت: برخی اعتراض ها برای کاربران کم مصرفی است که می خواهند از اینترنت با حجم کمتر از ۳ گیگابایت استفاده کنند که این کاربران می توانند از بسته های ارائه شده اینترنت موبایل که از سوی اپراتورها اعلام شده استفاده کنند اما برای سایر کاربران مدل های اعلام شده در اینترنت ثابت مقرون به صرفه و منطقی است.

وی تاکید کرد: هیچ تعارضی در دسترسی آزاد به اینترنت در این مدل قیمت گذاری دیده نمی شود و برای آنکه محتوای داخلی در کشور افزایش یابد، مدل مصرف منصفانه را با تاکید بر استفاده از سایت های داخلی و محتوای داخلی تعریف کرده ایم اما در آن نیز هیچگونه الزامی وجود ندارد.

ترافیک نیم بهاء به همه سایتهای داخلی تعلق می گیرد

وزیر ارتباطات همچنین از بررسی نحوه اعمال سیاست ترافیک نیم بها برای سایت های داخلی خبر داد و گفت: تا پیش از این، این تعرفه ها برای ۵۰۰ سایت پربازدید اجرایی می شد که عملاً سیاست مطلوبی نبود و چارچوب اجرایی مناسبی نداشت و اپراتورها نیز نمی خواستند این پروژه را اجرا کنند اما با وجود مصوبه جدید برای سقف مصرف منصفانه می خواهیم تمام سایت های داخلی از این ترافیک نیم بها بهره مند شوند.

وی گفت: در این مورد دو مکانیزم را تعریف کرده ایم که یکی از آنها تا هفته آینده نهایی و اجرا می شود به این معنا که یا ترافیک سایت هایی که در داخل کشور متصل به مراکز تبادل ترافیک داخلی هستند به صورت داخلی محاسبه شده و یا آنکه از طریق سازمان فناوری اطلاعات به تمامی سرویس دهندگان داخلی که تمایل به ثبت در پرتال وزارت ارتباطات داشته باشند، این سیاست را اعمال می کنیم.

وی گفت: تمامی تلاش این است که این فرایند برای همه سایت های داخلی که به کاربران ایرانی سرویس می دهند، اجرایی شود.

پروانه دو اپراتور جدید پست با حضور معاون اول اعطا می شود

وزیر ارتباطات گفت: هفته آینده با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، پروانه دو اپراتور بخش خصوصی پست را در راستای رقابتی کردن بازار پست و افزایش سطح درآمدها از این فناوری اعطا خواهیم کرد.

وی همچنین از تشکیل کمیته مشترک با قوه قضائیه برای رفع موانع کسب و کارهای اینترنتی و جلوگیری از برخورد های سلیقه ای با این کسب و کارها خبر داد و گفت: شفافیت لازم در حوزه مقرراتی در این باره تبیین نشده است و باید موانع امنیتی و اقتصادی این کسب و کارها رفع شود.

جهرمی با اشاره به برخی اقدامات مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی که با اصول فرهنگی جامعه در تضاد بوده و اعتراضاتی نیز به آن وارد شده است، گفت: حساسیت در مقابل این کسب و کارها بالا است و باید کسب و کارها به این موارد توجه کنند. بنابراین هفته گذشته تبلیغاتی از سوی یکی از این کسب و کارها در صدا و سیما پخش شد که به دلیل داشتن نگاه جنسیتی مطلوب نبود.

وی همچنین با اشاره به درز اطلاعات کاربران و دخل و تصرف در اطلاعات کاربران که از سوی یکی از اپلیکیشن های تاکسی آنلاین صورت گرفت، گفت: ما از این کسب و کار خواستیم که به صورت شفاف عذرخواهی کند و برای اجرای حکم قضایی نیز در این زمینه تدابیری اندیشیده شده است.

وزیر ارتباطات گفت: کسب و کارهای اینترنتی نباید به اعتماد عمومی ضربه بزنند.

وی گفت: برای مشخص شدن مقررات و چارچوب فعالیت کسب و کارها، دستورالعمل الزام اعتبارسنجی را ارائه کردیم تا هر اپلیکیشن طی این مراحل و متناسب با حوزه عملکردی خود امنیت اطلاعات کاربران را تامین کند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در حکم قضایی برای فیلتر کردن اپلیکیشن ویز دعوایی نداریم و ما در مرجع نقض و تائید آن نیستیم. این موضوع از سوی مراجع قضایی به اپلیکیشن های درخواست خودرو ابلاغ شده است و نحوه اجرای آن نباید به اعتماد عمومی ضربه بزند.

شتاب اپراتورها در راه اندازی نسل چهارم باعث افت کیفیت مکالمات شد

وزیر ارتباطات با اشاره به شتاب اپراتورهای موبایل در راه اندازی نسل چهارم موبایل در شهرهای مختلف گفت: به اپراتورها تذکر داده ایم که دقت را فدای سرعت نکنند.

وی ادامه داد: شاهد هستیم که به دلیل این شتاب صورت گرفته و نبود پوشش کامل نسل چهارم موبایل در استان ها، کیفیت مکالمات صوتی کاهش یافته است و اختلالاتی برای کاربران به وجود آمده است که باید برطرف شود.

وی توضیح داد: اپراتورها اعلام می کنند که در شهرها پوشش نسل چهارم موبایل وجود دارد و کاربر موبایل خود را روی این فناوری قرار می دهد اما به دلیل عدم پوشش کامل برای مکالمات، مجبور است خط خود را به سمت نسل سوم بازگرداند. این رفت و برگشت افت مکالمات و اختلالات را در برقراری تماس صوتی به همراه خواهد داشت که از اپراتورها خواسته ایم این موضوع را اصلاح کنند.

مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد یک ساله با کارگزاران مخابراتی شد

وی گفت: بنابر قانون و طبق پیگیری های انجام شده با وزارت کار در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مشکل کارگزاران مخابرات روستایی با انعقاد قرارداد یک ساله با آنها باید حل شود.

وی توضیح داد: مطابق با قانون مجلس، وزارت ارتباطات در مقوله کارگزاران مخابرات روستایی تکلیفی ندارد اما از آنجایی که آنها از خانواده ما هستند، مشکلات آنها برای ما مهم بوده و بنابراین موضوع امنیت شغلی کارگزاران را مورد بررسی قرار داده و مطابق با قانون مجلس پیگیری کرده ایم.

وی گفت: در جمع بندی صورت گرفته به لحاظ حقوقی از برداشت قانون نتیجه این شد که قرارداد این کارگزاران هر ساله از سوی مخابرات تمدید شود اما متاسفانه کارگزاران خواستار انعقاد قرارداد درازمدت هستند که این با آنچه که در قانون آمده منافات دارد.

وی گفت: با این وجود ما همچنان پیگیر این موضوع و مذاکره با وزارت کار هستیم تا مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی حل شود.

وی همچنین از چند مورد تذکر به شرکت مخابرات ایران برای برخی مشکلات پیش آمده در دفاتر مخابرات روستایی خبر داد و گفت: از نماینده خود در هیئت مدیره مخابرات خواستیم که این موضوع را با جدیت پیگیری کنند و از هر گونه بدسلیقگی در اجرای این قانون جلوگیری می کنیم.