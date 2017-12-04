به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رجب طیب اردوغان روز یکشنبه گفت تاجرانی که سعی کنند داراییشان را به خارج منتقل کنند، خائن هستند؛ او از کابینه خود خواست جلوی چنین حرکتهایی را بگیرد.
رییسجمهور ترکیه گفت: من نشانهها و خبرهایی در مورد این که برخی از تاجران سعی میکنند داراییهای خود را به خارج منتقل کنند، دریافت کردهام و اول از همه به کابینه خودم میگویم هرگز به هیچ کدام از آنها اجازه چنین کاری را ندهند چراکه این افراد خائن هستند.
اردوغان که در استان شرقی موس در حال سخنرانی برای اعضای حزب حاکم خود «آیکی» بود صحبتی در باره این نکرد که به چه اشخاصی اشاره میکند و هیچ تاجر، فرد یا کشور مقصد خاصی را هم معرفی نکرد.
رییسجمهور ترکیه گفت: ما نمیتوانیم با افرادی که در این کشور درآمد خود را به دست آوردهاند اما سعی دارند این درآمدها را به خارج منتقل کنند، مهربانانه برخورد کنیم.
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