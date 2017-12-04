به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، دبیرخانه هجدمین جشنواره تئاتر «تجربه» با همکاری مرکز تئاتر مولوی کارگاهی با موضوع روایت شخصی افراد از طریق کاغذها در روزهای شنبه ۱۸ و یکشنبه ۱۹ آذرماه در این مرکز برگزار می کند.

مدرس این کارگاه گری فریدمن هنرمند استرالیایی است که پیش از این نیز ۲ بار در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان حضور داشته و کارگاه‌هایی نیز برگزار کرده است.

هزینه شرکت در کارگاه برای علاقه مندان ۳۰ هزار تومان است که بنا به تصمیم مدرس این کارگاه، همه عواید حاصل از این کارگاه به زلزله زدگان کرمانشاه تعلق خواهد گرفت.

زمان برگزاری کارگاه «دنیای کاغذی» هجدهم و نوزدهم آذرماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ تا ۱۴ در مرکز تئاتر مولوی خواهد بود.