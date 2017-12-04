نگران تصمیم کنفدراسیون آسیا هستیم/ نگذارید حق مسلم ایران ضایع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که برای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال - فیفا - نوشته شده، آمده است:
«پرزیدنت اینفانتینو عزیز؛
ما از طرف ۶۰ میلیون هوادار پرشور باشگاههای فوتبال پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی ایران برای شما مینویسیم تا درخواست کنیم در امور یکی از کنفدراسیونهای عضو فیفا، کنفدرسیون فوتبال آسیا، مداخله کنید.
مستقیما برای شما مینویسیم چون نگران هستیم که کنفدراسیون فوتبال آسیا دوباره نتواند به خاطر دخالت مقامات سیاسی درباره فدراسیون فوتبال عربستان سعودی و امارات متحده عربی رسیدگی کند.
این که تیمهای عربستان در دو دوره اخیر بازیهای لیگ قهرمانان آسیا قبول نکردند در ایران بازی کنند باعث ایجاد اختلافاتی بین هواداران ایرانی و عربستانی شده است. اما این درگیری باعث شده هواداران فوتبال آسیا هم از تماشای دیدارهایی که در ورزشگاه آزادی با ۱۰۰ هزار هوادار و همچنین ورزشگاههای عربستان با ۶۰ هزار هوادار برگزار میشود، بی نصیب بمانند.
اتفاقات اخیر در منطقه جغرافیایی ما باعث شده که تیمهای قطر و اماراتی هم چنین شرایطی پیدا کنند. در نتیجه عمان تنها میزبان ممکن برای این بازیهاست و با این شرایط برنامهریزی برای بازیهای مرحله گروهی دور بعد لیگ قهرمانان غیرممکن خواهد شد. همین موضوع تاثیر زیادی در فوتبال غرب آسیا داشته است.
آمریکا از سال ۱۹۸۰ با ایران روابط دیپلماتیک ندارد. اما در طول ۳۷ سال اخیر هر دو کشور روابط ورزشیشان را حفظ کردهاند. حتما مسابقه دو تیم ملی فوتبال دو کشور در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۹۸ در لیون فرانسه را به یاد دارید. زمانی که اعضای هر دو تیم عکسی در کنار هم انداختند. در نتیجه آن بود که فیفا این اقدام را یک نماد ورزشی دانست و به فدراسیونهای فوتبال دو کشور جایزه بازی جوانمردانه را داد.
بعد از آن در ژانویه ۲۰۰۰ تیم ملی ایران در تور آمریکا حاضر شد و ۳ بازی در کالیفرنیای جنوبی برگزار کرد که یکی از آنها دیدار دوستانه مقابل تیم ملی آمریکا بود.
بعد از این که در قرعهکشی مسابقات جام جهانی ۹۸ فرانسه ایران و آمریکا همگروه شدند، سران فوتبالی دو کشور تلاش زیادی کردند تا تور آمریکا برنامهریزی شده و آن بازی دوستانه بین دو تیم برگزار شود. واضح بود که هر دو طرف دوست داشتند کاری کنند تا روابط ورزشی ادامه داشته باشد. این نمونه بارزی از این موضوع است که فوتبال میتواند تاثیر مثبتی روی جامعه داشته باشد.
به فاصله مدت کمی بعد از این که ترامپ ممنوعیتی برای مسلمانان در فوریه ۲۰۱۷ در نظر گرفت، ایرانیهای به گرمی از کشتیگیران آمریکایی استقبال کردند، افرادی که با آنها در ایران رقابتی بزرگ داریم. کشتیگیران به ایران آمدند و به خاطر ورزش به آنها دست دوستی دادیم.
دقیقا در همین زمان که از نظر سیاسی مشکلاتی وجود دارد، نیاز به مداخله ورزش است تا بتواند فاصله بین مردم را کم کند؛ با این امید که بین دولتها هم دوستیای ایجاد شود.
در شرایطی که در خاورمیانه تنش سیاسی زیادی وجود دارد، با اتفاقات اخیری که برای قطر رخ داده به نظر در خاورمیانه مسابقات فوتبال آسیایی بیشتر از همیشه با مشکل مواجه شده است. درباره نتیجهگیری ملاقات کمیته مسابقات AFC در توکیو و بانکوک ما بیانیههای متناقضی از بسیاری از اعضای خانواده فوتبال آسیا شنیدهایم.
به نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا مصمم است تا از سال ۲۰۱۸ مسابقات لیگ قهرمانان به صورت رفت و برگشتی برگزار شود، اما بیانیههایی از سران فوتبالی عربستان و امارات درباره سفر تیمهایشان به ایران نگرانیهایی ایجاد کرده است.
قبلا هم شاهد چنین تصمیمی بودهایم که البته به آن عمل نشده است. تیم زیر ۱۶ سالههای امارات به خاطر چیزی که کاملا واضح بود سیاست در آن دخیل است از گروه ۴ تیمی در مسابقات زیر ۱۶ سالههای AFC کنار گذاشته شد.
سران سعودی و امارات زیر بار حضور در جلسه کمیته مسابقات که در دوحه در ماه جولای بود، نرفتند و این در حالی است که در بیشتر جلسات توکیو حاضر شدند. ما هم به عنوان هوادار نشنیدهایم که آیا کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا در این باره تصمیم گرفته است یا نه.
ما، اعضای کانون هواداران بزرگترین تیمهای باشگاهی ایران و تیم ملیمان، آمادهایم تا در ورزشگاه آزادی تهران و یادگار امام تبریز، با آغوش باز پذیرای عربستان، قطر و امارات باشیم. امیدواریم با این کار رقابت فوتبالی برادرانه که باید وجود داشته باشد را دوباره زنده کنیم.
به خاطر مسائل امنیتی فیفا دستور داده که عراق در بازیهای خانگی در انتخابی جام جهانی میزبان نباشد. عراق ایران را به عنوان میزبان برای بازیهای خانگی انتخاب کرد. دوحه هم میزبان تیم ملی یمن خواهد بود. هم ایران و هم قطر نشان دادهاند که میزبانهای امنی هستند، چه مسابقات بزرگ و چه کوچک.
در منطقه ما قطر از سال ۹۳ میزبان موفقی بوده است. میزبانی آنها در انتخابی آمریکا ۹۴، در سال ۹۵ و در جام جهانی زیر ۲۰ سالههای فیفا، در سال ۲۰۰۶ و در بازیهای آسیایی و سال ۲۰۱۱ جام ملتهای آسیا همه نشان میدهد این کشور میزبان خوبی است و همه ما خاطرات خوبی از آن سالها داریم.
با اتفاقات ماههای اخیر در منطقه ما و قدرتی که سران سیاسی عربستان و امارات دارند، ما تصمیم گرفتیم که برای شما بنویسیم. به عنوان رئیس فیفا شما باید خودتان را در برابر هواداران فوتبال در دنیا مسئول بدانید، مخصوصا در مناطقی که فوتبال قدرت زیادی دارد.
به اضافه در شرایطی که مسابقات فوتبال آسیایی برای فدراسیونهای فوتبال آسیا دغدغه شده است، واقعیت این است که همه این رقابتها رقابتهای فیفا هستند. تورنمنتهای زیر ۱۶ سال و زیر ۱۹ سال AFC پسران و دختران که بازیهای انتخابی جام جهانی فیفا هستند. لیگ قهرمانان آسیا هم مسابقاتی برای راهیابی به جام جهانی باشگاهها هستند. قهرمان جام ملتهای آسیا هم راهی جام کنفدراسیونها میشود.
در واقع این مسابقات آسیایی همه بخشی از هرم فوتبال هستند. هرم به شکلی است که اگر همه قسمتهای آن سر جای خودشان نباشند، هرگز سرپا نخواهد بود و فرو میریزد. سران فوتبالی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی به وضوح اعلام کردند که توان ایستادگی مقابل سران سیاسیشان را ندارند و به هیچ یک از ورزشکارانشان اجازه سفر به ایران و قطر را نخواهند داد.
ما میخواهیم قانون مقاله شماره ۳ فیفا را به شما یادآوری کنیم:
هر نوع تبعیض مقابل یک کشور، شخص خصوصی یا گروهی از افراد به خاطر رنگ پوست، مذهب، ملیت یا جامعهاش، جنسیت، زبان، دین، نظرات سیاسی یا هر نظر دیگری، ثروت، تولد یا هر شرایط دیگر، یا هر دلیلی دیگر باید با جریمه و محرومیت مواجه شود.
عربستان سعودی و امارات به وضوح این بند از قانون را رعایت نکردند. به اضافه نقطه نظر آنها به وضوح نقض استقلال دولتمردان فوتبالی این دو کشور است. اگر آنها نظرشان را تغییر ندهند راهی برای فیفا نمیگذارند جز این که واکنش نشان دهد و با توجه به قانون فیفا نتیجه این واکنش باید جریمه یا محرومیت باشد. حتی میتوان مانع حضور عربستان در مسابقات جام جهانی روسیه شد، آن هم بعد از ۱۲ سال که این تیم به جام جهانی رسیده است.
امارات هم میزبان جام ملتهای سال ۲۰۱۹ است. اگر این کشور هم عقاید سیاسیاش را کنار نگذارد باید میزبانی از آنها گرفته شود، مخصوصا که احتمالا آنها میزبانی گرمی از تیم ملی قطر نخواهند داشت.
پرزیدنت اینفانتینو؛
شما بارها اعلام کردید که از اهمیت حضور هواداران در پیشرفت و توسعه فوتبال در دنیا باخبرید. برای اعلام این نظرتان افراد مختلف را از گوشه و کنارهای مختلف دنیا دعوت کردید تا نظرتان را بشنوند. این اقدام شما قابل تحسین است. فوتبال در منطقه ما میتواند نقشی سازنده داشته باشد و امیدواریم شما بتوانید با ارائه دلایلی سران سیاسی خاور میانه را متقاعد کنید.
ما از گفته شما «بیایید فوتبال را به فیفا بازگردانیم» حمایت میکنیم. برای شما ویدئویی از مصاحبه ملیپوش سابق استرالیایی، آئورلیو ویدمار، که از اهمیت هواداران در بازی رفت انتخابی جام جهانی فرانسه در تهران در سال ۱۹۹۷ گفته ارسال میکنیم و امیدواریم انگیزه بهتری برای بازگرداندن فوتبال به خانههایمان به شما بدهد.
از شما انتظار نداریم که به این نامه پاسخ دهید. زمان شما باید صرف حل کردن مشکلات بین خانوادههای فوتبالی ایران، عربستان، قطر و امارات در خانه فیفا در زوریخ شود. این اقدام از سوی شما میتواند بهترین پاسخ به ما خواهد بود که برای همیشه باعث افتخارمان خواهد بود.»
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