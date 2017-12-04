نگران تصمیم کنفدراسیون آسیا هستیم/ نگذارید حق مسلم ایران ضایع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که برای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال - فیفا - نوشته شده، آمده است:

«پرزیدنت اینفانتینو عزیز؛

ما از طرف ۶۰ میلیون هوادار پرشور باشگاه‎های فوتبال پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی ایران برای شما می‏‌نویسیم تا درخواست کنیم در امور یکی از کنفدراسیون‎های عضو فیفا، کنفدرسیون فوتبال آسیا، مداخله کنید.

مستقیما برای شما می‌نویسیم چون نگران هستیم که کنفدراسیون فوتبال آسیا دوباره نتواند به خاطر دخالت مقامات سیاسی درباره فدراسیون فوتبال عربستان سعودی و امارات متحده عربی رسیدگی کند.

این که تیم‎های عربستان در دو دوره اخیر بازی‎های لیگ قهرمانان آسیا قبول نکردند در ایران بازی کنند باعث ایجاد اختلافاتی بین هواداران ایرانی و عربستانی شده است. اما این درگیری باعث شده هواداران فوتبال آسیا هم از تماشای دیدارهایی که در ورزشگاه آزادی با ۱۰۰ هزار هوادار و همچنین ورزشگاه‎‏های عربستان با ۶۰ هزار هوادار برگزار می‏‌شود، بی نصیب بمانند.

اتفاقات اخیر در منطقه جغرافیایی ما باعث شده که تیم‎های قطر و اماراتی هم چنین شرایطی پیدا کنند. در نتیجه عمان تنها میزبان ممکن برای این بازی‌هاست و با این شرایط برنامه‎ریزی برای بازی‎های مرحله گروهی دور بعد لیگ قهرمانان غیرممکن خواهد شد. همین موضوع تاثیر زیادی در فوتبال غرب آسیا داشته است.

آمریکا از سال ۱۹۸۰ با ایران روابط دیپلماتیک ندارد. اما در طول ۳۷ سال اخیر هر دو کشور روابط ورزشی‏‌شان را حفظ کرده‏‌اند. حتما مسابقه دو تیم ملی فوتبال دو کشور در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۹۸ در لیون فرانسه را به یاد دارید. زمانی که اعضای هر دو تیم عکسی در کنار هم انداختند. در نتیجه آن بود که فیفا این اقدام را یک نماد ورزشی دانست و به فدراسیون‎های فوتبال دو کشور جایزه بازی جوانمردانه را داد.

بعد از آن در ژانویه ۲۰۰۰ تیم ملی ایران در تور آمریکا حاضر شد و ۳ بازی در کالیفرنیای جنوبی برگزار کرد که یکی از آن‌ها دیدار دوستانه مقابل تیم ملی آمریکا بود.

بعد از این که در قرعه‌‏کشی مسابقات جام جهانی ۹۸ فرانسه ایران و آمریکا همگروه شدند، سران فوتبالی دو کشور تلاش زیادی کردند تا تور آمریکا برنامه‌ریزی شده و آن بازی دوستانه بین دو تیم برگزار شود. واضح بود که هر دو طرف دوست داشتند کاری کنند تا روابط ورزشی ادامه داشته باشد. این نمونه بارزی از این موضوع است که فوتبال می‎تواند تاثیر مثبتی روی جامعه داشته باشد.

به فاصله مدت کمی بعد از این که ترامپ ممنوعیتی برای مسلمانان در فوریه ۲۰۱۷ در نظر گرفت، ایرانی‎های به گرمی از کشتی‏‌گیران آمریکایی استقبال کردند، افرادی که با آن‌ها در ایران رقابتی بزرگ داریم. کشتی‏‌گیران به ایران آمدند و به خاطر ورزش به آن‌‎ها دست دوستی دادیم.

دقیقا در همین زمان که از نظر سیاسی مشکلاتی وجود دارد، نیاز به مداخله ورزش است تا بتواند فاصله بین مردم را کم کند؛ با این امید که بین دولت‌ها هم دوستی‎ای ایجاد شود.

در شرایطی که در خاورمیانه تنش سیاسی زیادی وجود دارد، با اتفاقات اخیری که برای قطر رخ داده به نظر در خاورمیانه مسابقات فوتبال آسیایی بیشتر از همیشه با مشکل مواجه شده است. درباره نتیجه‌‏گیری ملاقات کمیته مسابقات AFC در توکیو و بانکوک ما بیانیه‎های متناقضی از بسیاری از اعضای خانواده فوتبال آسیا شنیده‌‏ایم.

به نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا مصمم است تا از سال ۲۰۱۸ مسابقات لیگ قهرمانان به صورت رفت و برگشتی برگزار شود، اما بیانیه‎هایی از سران فوتبالی عربستان و امارات درباره سفر تیم‏هایشان به ایران نگرانی‎هایی ایجاد کرده است.

قبلا هم شاهد چنین تصمیمی بوده‎‏ایم که البته به آن عمل نشده است. تیم زیر ۱۶ ساله‌‎های امارات به خاطر چیزی که کاملا واضح بود سیاست در آن دخیل است از گروه ۴ تیمی در مسابقات زیر ۱۶ ساله‎های AFC کنار گذاشته شد.

سران سعودی و امارات زیر بار حضور در جلسه کمیته مسابقات که در دوحه در ماه جولای بود، نرفتند و این در حالی است که در بیشتر جلسات توکیو حاضر شدند. ما هم به عنوان هوادار نشنیده‎ایم که آیا کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا در این باره تصمیم گرفته‎ است یا نه.

ما، اعضای کانون هواداران بزرگ‏ترین تیم‎های باشگاهی ایران و تیم ملی‎مان، آماده‏‌ایم تا در ورزشگاه آزادی تهران و یادگار امام تبریز، با آغوش باز پذیرای عربستان، قطر و امارات باشیم. امیدواریم با این کار رقابت فوتبالی برادرانه که باید وجود داشته باشد را دوباره زنده کنیم.

به خاطر مسائل امنیتی فیفا دستور داده که عراق در بازی‎های خانگی در انتخابی جام جهانی میزبان نباشد. عراق ایران را به عنوان میزبان برای بازی‎های خانگی انتخاب کرد. دوحه هم میزبان تیم ملی یمن خواهد بود. هم ایران و هم قطر نشان داده‎اند که میزبان‎های امنی هستند، چه مسابقات بزرگ و چه کوچک.

در منطقه ما قطر از سال ۹۳ میزبان موفقی بوده است. میزبانی آن‌ها در انتخابی آمریکا ۹۴، در سال ۹۵ و در جام جهانی زیر ۲۰ ساله‎های فیفا، در سال ۲۰۰۶ و در بازی‎های آسیایی و سال ۲۰۱۱ جام ملت‎های آسیا همه نشان می‎دهد این کشور میزبان خوبی است و همه ما خاطرات خوبی از آن‌ سال‎ها داریم.

با اتفاقات ماه‎های اخیر در منطقه ما و قدرتی که سران سیاسی عربستان و امارات دارند، ما تصمیم گرفتیم که برای شما بنویسیم. به عنوان رئیس فیفا شما باید خودتان را در برابر هواداران فوتبال در دنیا مسئول بدانید، مخصوصا در مناطقی که فوتبال قدرت زیادی دارد.

به اضافه در شرایطی که مسابقات فوتبال آسیایی برای فدراسیون‎های فوتبال آسیا دغدغه شده است، واقعیت این است که همه این رقابت‎ها رقابت‎های فیفا هستند. تورنمنت‎های زیر ۱۶ سال و زیر ۱۹ سال AFC پسران و دختران که بازی‎های انتخابی جام جهانی فیفا هستند. لیگ قهرمانان آسیا هم مسابقاتی برای راهیابی به جام جهانی باشگاه‌ها هستند. قهرمان جام ملت‎های آسیا هم راهی جام کنفدراسیون‌ها می‏شود.

در واقع این مسابقات آسیایی همه بخشی از هرم فوتبال هستند. هرم به شکلی است که اگر همه قسمت‎های آن سر جای خودشان نباشند، هرگز سرپا نخواهد بود و فرو می‏ریزد. سران فوتبالی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی به وضوح اعلام کردند که توان ایستادگی مقابل سران سیاسی‏‌شان را ندارند و به هیچ یک از ورزشکارانشان اجازه سفر به ایران و قطر را نخواهند داد.

ما می‌‏خواهیم قانون مقاله شماره ۳ فیفا را به شما یادآوری کنیم:

هر نوع تبعیض مقابل یک کشور، شخص خصوصی یا گروهی از افراد به خاطر رنگ پوست، مذهب، ملیت یا جامعه‏‌اش، جنسیت، زبان، دین، نظرات سیاسی یا هر نظر دیگری، ثروت، تولد یا هر شرایط دیگر، یا هر دلیلی دیگر باید با جریمه و محرومیت مواجه شود.

عربستان سعودی و امارات به وضوح این بند از قانون را رعایت نکردند. به اضافه نقطه نظر آن‌‎ها به وضوح نقض استقلال دولتمردان فوتبالی این دو کشور است. اگر آن‎ها نظرشان را تغییر ندهند راهی برای فیفا نمی‏‌گذارند جز این که واکنش نشان دهد و با توجه به قانون فیفا نتیجه این واکنش باید جریمه یا محرومیت باشد. حتی می‏‌توان مانع حضور عربستان در مسابقات جام جهانی روسیه شد، آن هم بعد از ۱۲ سال که این تیم به جام جهانی رسیده است.

امارات هم میزبان جام ملت‎های سال ۲۰۱۹ است. اگر این کشور هم عقاید سیاسی‌‏اش را کنار نگذارد باید میزبانی از آن‌ها گرفته شود، مخصوصا که احتمالا آن‌ها میزبانی گرمی از تیم ملی قطر نخواهند داشت.

پرزیدنت اینفانتینو؛

شما بارها اعلام کردید که از اهمیت حضور هواداران در پیشرفت و توسعه فوتبال در دنیا باخبرید. برای اعلام این نظرتان افراد مختلف را از گوشه و کنارهای مختلف دنیا دعوت کردید تا نظرتان را بشنوند. این اقدام شما قابل تحسین است. فوتبال در منطقه ما می‏‌تواند نقشی سازنده داشته باشد و امیدواریم شما بتوانید با ارائه دلایلی سران سیاسی خاور میانه را متقاعد کنید.

ما از گفته شما «بیایید فوتبال را به فیفا بازگردانیم» حمایت می‏‌کنیم. برای شما ویدئویی از مصاحبه ملی‎پوش سابق استرالیایی، آئورلیو ویدمار، که از اهمیت هواداران در بازی رفت انتخابی جام جهانی فرانسه در تهران در سال ۱۹۹۷ گفته ارسال می‏‌کنیم و امیدواریم انگیزه بهتری برای بازگرداندن فوتبال به خانه‎هایمان به شما بدهد.

از شما انتظار نداریم که به این نامه پاسخ دهید. زمان شما باید صرف حل کردن مشکلات بین خانواده‎های فوتبالی ایران، عربستان، قطر و امارات در خانه فیفا در زوریخ شود. این اقدام از سوی شما می‏تواند بهترین پاسخ به ما خواهد بود که برای همیشه باعث افتخارمان خواهد بود.»