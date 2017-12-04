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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶

با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) انجام شد؛

ادای احترام شرکت کنندگان سی و یکمین کنفرانس وحدت اسلامی به امام

ادای احترام شرکت کنندگان سی و یکمین کنفرانس وحدت اسلامی به امام

ری- شرکت کنندگان سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با حضور در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی نسبت به مقام شامخ ایشان ادای احترام کردند.

به‌ گزارش ‌خبرنگار مهر، شرکت کنندگان سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ظهر دوشنبه با حضور در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی نسبت به مقام شامخ ایشان ادای احترام کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم که از شخصیت های برجسته علمی جهان اسلام بودند، تاج گل هایی به معمار کبیر انقلاب اسلامی اهدا کردند.

بر اساس این گزارش، سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با حضور ۳۰۰ مهمان داخلی و ۲۰۰ مهمان خارجی با عنوان «وحدت و الزامات تمدن نوین اسلامی» به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به مدت ۳ روز از فردا آغاز به کار می کند.

این افراد، که نماز ظهر و عصر را در حرم امام(ره) اقامه کردند، با تولیت حرم امام خمینی(ره) نیز دیدار خواهند داشت.

کد مطلب 4162874

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