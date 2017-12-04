مسلمانان راهی جز وحدت و کنار گذاشتن کینه ها و با هم بودن ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی ظهر دوشنبه در دیدار با شرکت کنندگان سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، در حرم مطهر امام راحل(ره) طی سخنانی گفت: خدا نکند گرفتار اندیشه پستی شویم که کشتن مسلمانان را «قربت خدا» تصور کند و خدا نکند پراکندگی بر جان و روح ما سیطره یابد، اندیشمندان باید با بساط جهالت مبارزه کنند.

وی با اشاره به آرامش رژیم صهیونیستی در سال های اخیر ادامه داد: روزی قرار بود بیت المقدس را آزاد کنیم اما آدرس منازل همدیگر را به ما دادند و به روی هم آتش گشودیم؛ هرچه اندیشمندان گفتند کار این گروه های تکفیری حدّ یقف ندارد کسی گوش نداد، در جهان اسلام بزرگترین لطف به کسانی شد که می خواستند قلب ها به اسلام نزدیک نشود؛ به خودمان مشغول شدیم، به تریبون های صهیونیستی اجازه دادیم به اسلام هراسی دامن بزنند؛ مسلمانان را در خوف قرار دادیم.

تولیت حرم مطهر امام خمینی(ره) با بیان این که امروز رگه هایی از بازگشت عقلانیت به چشم می خورد و پیروزی های اخیر برادران ما بر تکفیری ها نوید دهنده این امر است، گفت: راهی جز با هم بودن و کنار گذاشتن کینه ها و تدبیر کردن نداریم که نمونه ای از این تدبیر را چند روز قبل در لبنان دیدیم. این عقل می تواند در عرصه های زندگی ما وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر این که امروز بحمدالله رگه هایی از بازگشت عقلانیت را در میان مسلمانان را می بینیم، گفت: پیروزی های برادران ما بر تکفیری ها در عراق و سوریه مژده یک بازگشت به اندیشه عقلانیت را به ما می دهد؛ اما شرط توفیق آن این است که اول کینه را از دل ها ببریم. همه با هم برادر و همراهیم؛ البته این به معنای کنار گذاشتن عقاید افراد نیست. شیعه قرار نیست سنی شود و سنی قرار نیست شیعه شود. اما قرار است توجه کنیم که دشمن بزرگتری برای ما وجود دارد.

خمینی با بیان اینکه رمز عبور از بحران وحدت است، گفت: تعبیر زیبای رهبر انقلاب که اهل سنت آمریکایی و تشیع انگلیسی هر دو مانند دو لبه قیچی اندیشه متعالی پیامبر (ص) را هدف گرفته اند، یک واقعیت است. رخ در نقاب نکشیم و واقعیت را ببینیم؛ از جمود جاهلانه دست برداریم. به مقدسات هم توهین نکنیم و دست هایمان را در دست هم قرار دهیم و دلهایمان را به هم گره بزنیم.

وی افزود: وقتی یک هدف، یک خدا، یک پیامبر، یک کتاب و یک قبله داریم و یک آینده پیش روی همه ماست راهی نداریم جز اینکه واحد باشیم، کینه را کنار بگذاریم و تدبیر کنیم. نمونه ای از این تدبیر را در رفتار چند روز پیش گروه های مختلف در لبنان شاهد بودیم که عنصر عقل توانست بحرانی را از یکی از کشورهای اسلامی خارج کند.

تولیت حرم امام خمینی(ره) ادامه داد: روند عاقلانه ای که در لبنان طی شد می توانست توأم با جهالتی احساساتی آتشی را در منطقه ای فروزان کند و جان هایی را بسوزاند. این عقل می تواند در تمام رفتارها و تمام نقاط زندگی ما همراه شود.

وی اظهار کرد: خدا را بر نعمت پیامبر (ص) و اهل بیت و اصحاب پیامبر سپاسگزاریم و خدا را بر الطاف بی کرانی که بر ما نازل کرده شاکریم و خدا می خواهیم ما را از عذابی که می تواند از ناحیه تفرق نازل شود در امان بدارد. اگر خدا را نصرت دهیم خداوند ما را نصرت می دهد ولی اگر با دستور خدا مقابله کنیم قانون الهی این است که به عذاب گرفتار شویم.

خمینی تأکید کرد: اگر دستور الهی بر وحدت را رعایت نکنیم، خداوند ما را به عذاب گرفتار می کند. خداوند جامعه ما را از انواع تشتت مصون بدارد.