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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۷

نماینده ویژه چین در امور افغانستان و پاکستان:

نشست ۳ جانبه افغانستان، چین و پاکستان در پکن برگزار می‌شود

نشست ۳ جانبه افغانستان، چین و پاکستان در پکن برگزار می‌شود

نماینده ویژه چین در امور افغانستان و پاکستان گفت که پکن در نظر دارد تا نشستی را با شرکت ۳ کشور چین، افغانستان و پاکستان با محور برقراری صلح و ثبات در منطقه برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، «محمداشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان امروز دوشنبه (۱۳ آذر) با «دینگ شی جون» نماینده ویژه چین در امور افغانستان و پاکستان، دیدار کرد.

نماینده ویژه چین در این دیدار گفت که کشورش در نظر دارد تا نشست ۳ جانبه چین، افغانستان و پاکستان را در سطح وزرای خارجه در مورد صلح، امنیت و همکاری های اقتصادی منطقه برگزار نماید.

وی ابراز امیدواری کرد که نماینده دولت افغانستان نیز در این نشست ۳ جانبه شرکت کند.

در همین حال اشرف غنی، برگزاری نشست ۳ جانبه از سوی  چین را برای ثبات منطقه و گسترش همکاری های اقتصادی مهم دانست و تاکید کرد که افغانستان در این نشست شرکت خواهد کرد.

نماینده ویژه چین در امور افغانستان و پاکستان در این دیدار همچنین دعوتنامه رئیس جمهور ی کشورش برای دعوت غنی در اجلاس آینده سازمان همکاری شانگهای که در چین برگزار می شود را به وی تقدیم کرد.

غنی نیز گفت که در اجلاس آینده سازمان همکاری  شانگهای که در چین برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

در این دیدار همچنین هر دو طرف در مورد اتصال منطقه ای، پروژه های اقتصادی و توسعه ای و تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه، بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 4162919

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