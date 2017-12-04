به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حامد یونس پس از دیدار با بیژن زنگنه، وزیر نفت با بیان این که عراق برنامه گسترده ای برای توسعه زیرساخت‌های گازی از جمله ایجاد شبکه‌های گازرسانی برای مجتمع‌های صنعتی، منازل و گازسوز کردن خودروها دارد، تصریح کرد: عراق برای رسیدن به این اهداف نیازمند همکاری با ایران است.

وی ادامه کرد: ایران تجربه‌های گرانقیمتی در بخش گاز دارد و عراق نیز برای تحقق اهدافش نیازمند گسترش همکاری با ایران است.

یونس درباره استفاده از پیمانکاران ایران برای توسعه زیرساخت‌های گاز در عراق هم اظهار کرد: قطعا ما از تجربه پیمانکاران ایرانی چه در بخش سرمایه گذاری چه در بخش شرکت‌های مشترک ایرانی و عراقی در توسعه صنعت گاز عراق استفاده خواهیم کرد.

معاون وزیر نفت عراق با اشاره به امضای تفاهم‌نامه ایران و عراق در سال گذشته اظهار کرد: همکاری ۲ کشور در قالب این تفاهم نامه ادامه پیدا می کند.

بیژن زنگنه و جبار اللعیبی وزیران نفت ایران و عراق اسفندماه پارسال ۲ تفاهم‌نامه امضا کردند. تفاهم‌نامه نخست در زمینه توسعه ۲ میدان کوچک مشترک پرویز (نفت خانه جنوبی) و خرمشهر (سندباد) و تفاهم‌نامه دیگر در زمینه سایر همکاری‌های صنعت نفت از جمله احداث خطوط لوله صادرات نفت خام و فرآورده میان ۲ کشور، ساخت تجهیزات، صادرات گاز، نوسازی پالایشگاه های عراق و آموزش نیروی انسانی بوده است.